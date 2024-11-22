Головна Світ Політика
search button user button menu button

Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
фото з відкритих джерел

Підозрюваний заперечує свою провину

У Норвегії затримали 20-річного громадянин країни за підозрою в спробі шпигунства. Чоловіка підозрюють у передачі інформації російським та іранським спецслужбам. Про це повідомляє NRK.

Поліцейська служба безпеки Норвегії заявила, що чоловік готувався передати інформацію, яка загрожує інтересам американської безпеки.

«Поки рано говорити, які саме дані були передані та які наслідки це могло мати», – заявила поліція.

Зазначається, що чоловік мав куратора, який керував його шпигунською діяльністю.

Якщо його провина буде доведена, то йому загржує 10 років в'язниці. Проте термін ув'язнення може бути більшим, адже його підозрюють в іншій незаконній діяльності, яка може завдати шкоди інтересам третіх країн, за що передбачено до трьох років позбавлення волі.

За інформацією видання, підозрюваний займався охоронним бізнесом у Норвегії, але жодних фінансових операцій у компанії з моменту її заснування не зафіксовано. На момент затримання компанія, зареєстрована на ім'я підозрюваного, працювала без доходів і витрат, а сам він отримав близько $18 тисяч доходу у 2022 році.

Свою провину підозрюваний заперечує, але погодився на утримання під вартою терміном у чотири тижні, з яких один тиждень – в ізоляції.

Нагадаємо, влада Швеції запідозрила у шпигунстві на користь Росії служителів православної церкви, яка нещодавно була побудована на околиці міста Вестерос лише за 100 кілометрів на захід від Стокгольма.

А у Естонії до шести років та трьох місяців ув’язнення засудили В’ячеслава Морозова – професора у Тартуському університеті, якого викрили у шпигунстві на користь військової розвідки Росії.

До слова, офіційні особи Словенії підозрюють, що російська влада засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих «студентів». Про це повідомляє  The Wall Street Journal.

Читайте також:

Теги: Іран війна росія шпигун Норвегія влада чоловік поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Згідно з актом ветеринарного засвідчення, африканський лев, 2006 р.н., помер через новоутворення в черевній порожнині
Мертвий лев на смітнику: поліція оприлюднила результати перевірки
28 жовтня, 17:42
Кількість постраждалих у Харкові зросла
Удар по харківському Держпрому: кількість постраждалих збільшилась
29 жовтня, 02:07
Володимир Зеленський розповів, чи очікувати військових Заходу в Україні
Україна наполягатиме на участі західних військ у війні? Заява президента
30 жовтня, 15:37
Також ворог просунувся біля Новодмитрівки, Новоолександрівки та Максимівки
Ворог окупував ще одне село на Донеччині – DeepState
8 листопада, 04:51
Майже третину сил ППО України складають ЗРК HAWK, які передав Тайвань – Forbes
Майже третину сил ППО України складають ЗРК HAWK, які передав Тайвань – Forbes
13 листопада, 03:03
Порушником виявився 44-річний мешканець Київської області
Мовний конфлікт у столичній кав'ярні: поліція притягнула порушника до відповідальності
5 листопада, 23:16
Богдан Ч. після затримання у сепні 2024 року
Суд оштрафував закарпатця, який із мачете та у масці героя коміксів побився з поліцейськими
10 листопада, 20:08
Держсекретар США призначив свого заступника з політичних питань, посла Стівена Малла, керувати процесом передачі влади новій команді
До інавгурації Трампа Держдеп буде зосереджений «на успіху України»
7 листопада, 23:27
Вже після бойової роботи жінка трохи дала волю емоціям
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
17 листопада, 13:37

Політика

Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану
Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США
Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США
Спецслужби США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах – Bloomberg
Спецслужби США попереджають про загрозу диверсій з боку РФ на оборонних підприємствах – Bloomberg
Росія попередила США про удар ракетою «Орєшнік» по Україні
Росія попередила США про удар ракетою «Орєшнік» по Україні
«Чудово усвідомлює різницю між територіями». МЗС відреагувало на заяву Путіна
«Чудово усвідомлює різницю між територіями». МЗС відреагувало на заяву Путіна
На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ
На Курщині ЗСУ поранили північнокорейського генерала – WSJ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
53K
Померла співачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
41K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
26K
Названо найбільш складні для обміну категорії військовополонених

Новини

Комунальники в окупованій частині Запоріжжя не отримують зарплатні – Центр нацспротиву
Сьогодні, 03:51
Ізраїль заявив про нові удари по об'єктах «Хезболли» в столиці Лівану
Сьогодні, 03:26
Росія не змогла закупити мікроелектроніку на $7 мільярдів через санкції
Сьогодні, 02:00
Росіяни окупували Дальнє і просунулись в Торецьку та Кураховому – Deep State
Сьогодні, 01:47
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Вчора, 14:57

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua