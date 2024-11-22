Охоронець посольства США у Норвегії шпигував на користь Росії та Ірану

Підозрюваний заперечує свою провину

У Норвегії затримали 20-річного громадянин країни за підозрою в спробі шпигунства. Чоловіка підозрюють у передачі інформації російським та іранським спецслужбам. Про це повідомляє NRK.

Поліцейська служба безпеки Норвегії заявила, що чоловік готувався передати інформацію, яка загрожує інтересам американської безпеки.

«Поки рано говорити, які саме дані були передані та які наслідки це могло мати», – заявила поліція.

Зазначається, що чоловік мав куратора, який керував його шпигунською діяльністю.

Якщо його провина буде доведена, то йому загржує 10 років в'язниці. Проте термін ув'язнення може бути більшим, адже його підозрюють в іншій незаконній діяльності, яка може завдати шкоди інтересам третіх країн, за що передбачено до трьох років позбавлення волі.

За інформацією видання, підозрюваний займався охоронним бізнесом у Норвегії, але жодних фінансових операцій у компанії з моменту її заснування не зафіксовано. На момент затримання компанія, зареєстрована на ім'я підозрюваного, працювала без доходів і витрат, а сам він отримав близько $18 тисяч доходу у 2022 році.

Свою провину підозрюваний заперечує, але погодився на утримання під вартою терміном у чотири тижні, з яких один тиждень – в ізоляції.

Нагадаємо, влада Швеції запідозрила у шпигунстві на користь Росії служителів православної церкви, яка нещодавно була побудована на околиці міста Вестерос лише за 100 кілометрів на захід від Стокгольма.

А у Естонії до шести років та трьох місяців ув’язнення засудили В’ячеслава Морозова – професора у Тартуському університеті, якого викрили у шпигунстві на користь військової розвідки Росії.

До слова, офіційні особи Словенії підозрюють, що російська влада засилає в їхню країну шпигунів. Йдеться про масовий приплив дорослих «студентів». Про це повідомляє The Wall Street Journal.