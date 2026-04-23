«Дизель шоу» «переїхав» на новий телеканал: деталі

Проєкт «Дизель шоу», який із 2015 року транслювався на каналі «ICTV», перейшов до іншого телеканалу. У травні 2026 року актори шоу з’являться на екранах «1+1». Про це пише «Главком» із посилання на пресслужбу каналу «1+1».

Прем’єра перших випусків «Дизель шоу» на «1+1» очікується 15 травня о 19:00. Тепер програми гумористичного шоу виходитимуть щоп’ятниці на новому каналі.

Наразі колектив «Дизель Шоу» складають такі актори як Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Вікторія Булітко, Євген Сморігін, Юлія Мотрук, Дмитро Танкович, Ольга Атанасова, Лілія Ребрик, Назар Задніпровський та Олександр Ярема.

Повідомляється, що цьогоріч «Дизель шоу» святкує своє 11-річчя. Тож колектив готує святкові концерти в Києві, які транслюватимуться на каналі «1+1». Після чого Дизель шоу планує відправитися у великий всеукраїнський тур. «Щороку артисти дають понад 150 виступів в Україні, Європі та Америці. Команда двічі на рік проводить Всеукраїнські тури на 20-40 концертів і виступає як у містах-мільйонниках, так і в невеликих містах», – додають у пресслужбі.

«Дизель шоу» – це гумористичне шоу, яке вперше вийшло на телеекрани в році. Та до травня року транслювалося на телеканалах «ICTV» та «ICTV2». У виступах Дизель шоу можна побачити мініатюрні гумористичні номери та інтермедії з різними сценаріями піснями та музикою.

Нагадаємо, актор студії «Дизель Шоу» Євген Сморигін прокоментував своє українське громадянство та заявив, що не може вважати себе українцем. Євген Сморигін громадянин Білорусі, але він вже отримав громадянство України. Водночас артист вважає, що він не може назвати себе українцем.