8 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

glavcom.ua
Максим Бурич
Свята 8 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

8 травня в Україні та світі відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також у цей день вшановують пам'ять жертв Першої та Другої світових воєн. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангелиста Івана Богослова.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 8 травня 2026 року.

Визначні дати в Україні

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

Це офіційне державне свято, встановлене у 2023 році, яке Україна відзначає разом із країнами Європи. Цього дня ми вшановуємо подвиг українського народу, його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції та висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму. Символом свята залишається червоний мак, що нагадує про пам’ять та скорботу за загиблими.

Міжнародні та національні свята

Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни

8 травня українці вшановують День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це свято перейменоване з радянського Дня перемоги під час декомунізації у 2015 р. та перенесене на 8 травня. Мета таких змін – переосмислення тих подій і зміна акценту зі святкування на вшанування конкретних людей, які боролися з фашистською навалою. 

Офіційною емблемою Дня перемоги є червона квітка маку. У європейських країнах ця квітка символізує День пам’яті та примирення, що припадає напередодні, і який також проводять в Україні. Лозунгом виступають слова «1939-1945. Ніколи знову» та «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо». 

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Ця дата обрана на честь дня народження Анрі Дюнана, засновника Міжнародного комітету Червоного Хреста. Свято присвячене працівникам та волонтерам, які надають гуманітарну допомогу та рятують життя у зонах конфліктів та стихійних лих.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола і євангелиста Івана Богослова

8 травня православна церква вшановує пам'ять одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Іван Богослов був свідком найважливіших подій у земному житті Спасителя. Саме йому Господь, перебуваючи на Хресті, доручив опікуватися Своєю Матір’ю.

Святий Іван є автором четвертого Євангелія, трьох Послань та Книги Одкровення (Апокаліпсиса). За церковною традицією, святий прожив понад сто років і був єдиним з апостолів, хто помер власною смертю. Цього дня віряни згадують про щорічне диво: за переказами, над місцем його поховання в Ефесі кожного травня виступав тонкий прах (манна), що приносив зцілення.

Народні вірування та прикмети

У народі день Івана Богослова вважався святом «пшеничника», адже саме зараз активно сіяли ярі культури:

  • Дощ 8 травня – до доброго врожаю грибів улітку;
  • Веселка з’явилася вранці – чекайте негоди, а вечірня веселка – на гарну погоду;
  • Зозуля кує на сухому дереві – до можливого похолодання;
  • Черемха зацвіла – скоро почнеться справжня літня спека.

Історичні події

  • 1660 – Карла II проголошено королем Англії, що закінчило 11-літню громадянську війну.
  • 1713 – указом Петра I столицю Московського царства перенесено з Москви до Санкт-Петербурга.
  • 1773 – у збройній сутичці з турками вбили правителя Єгипту мамлюка Алі Бея (абхаза за походженням).
  • 1895 – Китай передав Тайвань Японській імперії.
  • 1900 – Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським.
  • 1919 – Центральною Руською Народною Радою укладено Ужгородський меморандум – рішення про приєднання Закарпаття до Чехословаччини.
  • 1926 – відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.
  • 1942 – Друга світова війна: вермахт розпочав наступ у Криму.
  • 1943 – Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.
  • 1945 – у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01.
  • 1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш.
  • 1952 – у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.
  • 1954 – створена Федерація футболу Азії.
  • 1961 – в Англії засуджено до 42-х років в'язниці 38-літнього дипломата Джорджа Блейка, звинуваченого у шпигунській діяльності на користь СРСР.
  • 1984 – Олімпійський комітет Радянського Союзу відмовився направляти команду спортсменів для участі у XXIII Олімпіаді в Лос-Анжелесі.
  • 1994 – Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.
  • 1996 – внесено зміни до конституції ПАР – надано рівні громадянські права представникам усіх рас.

Іменини

День ангела святкують: Іван, Арсен, Віктор, Денис.

