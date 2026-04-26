26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони

колаж: glavcom.ua

Свята 26 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 квітня в Україні є днем глибокої скорботи та пам'яті про Чорнобильську катастрофу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого священномученика Василія, єпископа Амасійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 квітня 2026 року.

Визначні дати в Україні

День Чорнобильської трагедії

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Це одна з найтрагічніших дат в історії сучасної України. 26 квітня 1986 року стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, що призвів до найбільшої техногенно-екологічної катастрофи людства. Цей день присвячений вшануванню подвигу ліквідаторів, які ціною власного життя та здоров'я зупинили розповсюдження радіації, а також пам'яті всіх жертв аварії.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Проголошений Генеральною Асамблеєю ООН, цей день закликає світову спільноту пам'ятати про наслідки ядерних катастроф та важливість міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки.

Всесвітній день інтелектуальної власності

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

Свято встановлене Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ). Метою дня є підвищення обізнаності про те, як патенти, авторське право, товарні знаки та промислові зразки впливають на повсякденне життя та стимулюють інновації та творчість.

Релігійні свята та їхня історія

День святого священномученика Василія, єпископа Амасійського

26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 4

26 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Василія, який жив у IV столітті. Він був єпископом у місті Амасії (Понт) і став жертвою переслідувань християн за часів імператора Ліцинія. Василій захищав служницю Глафіру, яка втекла від залицянь імператора, за що був схоплений і доставлений до Никомидії.

Незважаючи на тиск, він відмовився відректися від Христа і був страчений через обезголовлення. Його тіло кинули в море, але, за переказами, воно було чудесним чином знайдене рибалками та перевезене до Амасії, де його з почестями поховали у церкві, яку він сам і збудував.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо зозуля кує голосно і часто – чекайте на швидке потепління;
  • ластівки прилетіли – літо буде сонячним та врожайним;
  • якщо йде дощ – початок травня буде мокрим;
  • зірки на небі яскраві – до сухого та погожого літа.

У народі цей день часто називали «Василя-Глафіри», вважалося, що це найкращий час для посадки ранньої картоплі та посіву гороху, якщо дозволяє погода.

Історичні події

  • 1514 – польський астроном Микола Копернік провів своє перше спостереження за Сатурном.
  • 1840 – з друку вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
  • 1918 – в Україні розформовані підрозділи «синьожупанників», утворені в Німеччині з полонених українців.
  • 1936 – в радянській міліції введені військові звання.
  • 1942 – Адольфа Гітлера проголосили «верховним суддею Райху», тож він отримав право видавати закони самостійно.
  • 1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.
  • 1961 – розірвані радянсько-албанські економічні відносини.
  • 1965 – указом Президії ВР СРСР 9 травня (День Перемоги) оголошений неробочим днем.
  • 1965 – у Києві вперше вийшла в етер радіостанція «Промінь».
  • 1979 – у Брюховицькому лісі під Львовом було знайдено підвішеного працівниками КГБ Володимира Івасюка.
  • 1989 – під час мітингу пам'яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті прапори.
  • 1991 – Верховна Рада РФ прийняла закон «Про реабілітацію репресованих народів», в якому передбачалась територіальна реабілітація.
  • 1999 – Комп'ютерний вірус «Чорнобиль» ушкодив, за різними оцінками, до півмільйона комп'ютерів по всьому світі.
  • 2000 – президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильська АЕС буде закрита до кінця 2000 року

Іменини

День ангела святкують: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан, Глафіра.

