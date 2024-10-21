Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зірка «Жіночого лікаря» розказала, як її сім’я постраждала від репресій в СРСР

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Люта: «У заключних серіях моя героїня розказує історію родини, що її діда вислали на Сибір. І коли б ви думали? У 1939 році. Ось такі паралелі»
фото з відкритих джерел

«Прадіда було вислано на Сибір, бо він мав багато землі. Дев’ятеро дітей залишили сиротами»

Українська акторка Олександра Люта, виконавиця головної ролі у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя 2» в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як її особиста історія перегукується з історією її героїні. За словами акторки, її прадіда Мефодія Лютого радянська влада оголосила куркулем і вислала у Сибір.

«По татовій лінії мій рід з села Дирдин Черкаської області. Мій тато вирішив скласти родинне дерево і їздив до того села в 90-х, відвідував могилу прадіда Мефодія Лютого. Нещодавно я дізналась, що прадіда було вислано на Сибір, як куркуля, бо він мав багато землі, совєти землю відібрали. Мефодія на Сибір вислали і дев’ятеро дітей залишили сиротами. Це було в 1939 році, коли народився мій тато», – поділилася Олександра Люта.

Люта зауважує, що ця родинна історія відгукнулась їй у серіалі. «У заключних серіях моя героїня Людмила Пишна розказує історію родини, що її діда вислали на Сибір. І коли б ви думали? У 1939 році. Ось такі паралелі», – розказала акторка.

«Жіночий лікар. Нове життя 2» – український медико-драматичний серіал з воєнними мотивами. Події розвиваються одночасно у двох локаціях: у Центрі репродуктології та у військовій частині у прифронтовій зоні. Цивільні лікарі, які приїжджають з гуманітарним вантажем, підставляють плече військовим. Загалом, впродовж 40 серій життя цивільних і військових міцно переплітаються, герої стикаються з муками морального вибору, у кожній серії трапляється одна або навіть дві складні історії. К

У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Анастасія Цимбалару, Олексій Зорін, Олена Михайличенко та інші.

Нагадаємо після початку повномасштабного вторгнення росіян українська акторка театру та кіно Ольга Гришина одразу повидаляла з соцмереж усіх своїх російських колег по цеху і припинила спілкування з ними. Про це акторка розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Раніше українська акторка Зоряна Марченко, відома за роллю Марисі Сотник у телесеріалі «Поки станиця спить», колишня дружина російського актора-путініста Олександра Ведменського, в інтерв’ю Аліні Доротюк відверто розказала про свою роботу в Росії після 2014 року. Нині вона живе в Україні.

Читайте також:

Теги: історія лікар Радянська влада серіал дружина влада Сибір акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час концерту «Океану Ельзи» в Києві ТЦК влаштували перевірку документів у чоловіків
ТЦК та концерт. Деякі українці забули, що в країні триває війна?
12 жовтня, 12:19
У Києві пройшло нагородження спортсменів до Дня фізичної культури та спорту
У Києві пройшло нагородження спортсменів до Дня фізичної культури та спорту
23 вересня, 16:15
Загальне фінансування дасть змогу оновити чи замінити 120–160 вагонів метро
Нові вагони замість російських: Європейський банк допоможе Києву оновити поїзди в метро
25 вересня, 02:06
29 вересня День пам'яті жертв Бабиного Яру
Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру
29 вересня, 04:51
Міхаель Шумахер з'явився на весіллі дочки: перший публічний вихід за 11 років
Міхаель Шумахер з'явився на весіллі дочки: перший публічний вихід за 11 років
3 жовтня, 03:00
Пам'ятка архітектури «Резиденція митрополитів Буковини і Далмації» — занесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО
Старовинний центр Буковини. Чернівці відзначають День міста
5 жовтня, 08:00
Головні події ночі 8 жовтня
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
8 жовтня, 07:00
У Феодосії продовжується пожежа на НПЗ
У Феодосії четверту добу горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ
11 жовтня, 06:11
Фетхуллах Ґюлен останні роки проживав у США і мав проблеми зі здоров'ям
У США помер «заклятий ворог» президента Ердогана
Сьогодні, 10:00

Життя

Зірка «Жіночого лікаря» розказала, як її сім’я постраждала від репресій в СРСР
Зірка «Жіночого лікаря» розказала, як її сім’я постраждала від репресій в СРСР
Таємничі «двері» в Антарктиді: знахідка у Google Maps схвилювала соцмережі
Таємничі «двері» в Антарктиді: знахідка у Google Maps схвилювала соцмережі
Залужний зачарував світлиною із дружиною
Залужний зачарував світлиною із дружиною
Пристрасті за «Отелло». Авторка віршів, яку звинуватили у цькуванні військових, спровокувала новий скандал
Пристрасті за «Отелло». Авторка віршів, яку звинуватили у цькуванні військових, спровокувала новий скандал
На місці зйомок фільму «Індіана Джонс» знайдено стародавню гробницю з артефактами
На місці зйомок фільму «Індіана Джонс» знайдено стародавню гробницю з артефактами
«Чистої води шахрайство». Київські таксисти на вокзалі обурили відому акторку
«Чистої води шахрайство». Київські таксисти на вокзалі обурили відому акторку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
37K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
16K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну
6571
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua