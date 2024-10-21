Зірка «Жіночого лікаря» розказала, як її сім’я постраждала від репресій в СРСР

Люта: «У заключних серіях моя героїня розказує історію родини, що її діда вислали на Сибір. І коли б ви думали? У 1939 році. Ось такі паралелі»

«Прадіда було вислано на Сибір, бо він мав багато землі. Дев’ятеро дітей залишили сиротами»

Українська акторка Олександра Люта, виконавиця головної ролі у серіалі «Жіночий лікар. Нове життя 2» в інтерв’ю «Главкому» розповіла, як її особиста історія перегукується з історією її героїні. За словами акторки, її прадіда Мефодія Лютого радянська влада оголосила куркулем і вислала у Сибір.

«По татовій лінії мій рід з села Дирдин Черкаської області. Мій тато вирішив скласти родинне дерево і їздив до того села в 90-х, відвідував могилу прадіда Мефодія Лютого. Нещодавно я дізналась, що прадіда було вислано на Сибір, як куркуля, бо він мав багато землі, совєти землю відібрали. Мефодія на Сибір вислали і дев’ятеро дітей залишили сиротами. Це було в 1939 році, коли народився мій тато», – поділилася Олександра Люта.

Люта зауважує, що ця родинна історія відгукнулась їй у серіалі. «У заключних серіях моя героїня Людмила Пишна розказує історію родини, що її діда вислали на Сибір. І коли б ви думали? У 1939 році. Ось такі паралелі», – розказала акторка.

«Жіночий лікар. Нове життя 2» – український медико-драматичний серіал з воєнними мотивами. Події розвиваються одночасно у двох локаціях: у Центрі репродуктології та у військовій частині у прифронтовій зоні. Цивільні лікарі, які приїжджають з гуманітарним вантажем, підставляють плече військовим. Загалом, впродовж 40 серій життя цивільних і військових міцно переплітаються, герої стикаються з муками морального вибору, у кожній серії трапляється одна або навіть дві складні історії. К У головних ролях: Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Олексій Нагрудний, Олександра Люта, Анастасія Цимбалару, Олексій Зорін, Олена Михайличенко та інші.

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