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Нові вагони замість російських: Європейський банк допоможе Києву оновити поїзди в метро

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нові вагони замість російських: Європейський банк допоможе Києву оновити поїзди в метро
Загальне фінансування дасть змогу оновити чи замінити 120–160 вагонів метро
фото з відкритих джерел

КМДА: Наразі понад 60% парку вагонів вже перевищило свій термін експлуатації

Європейський інвестиційний банк та влада Києва підписали кредитну угоду на €50 млн для придбання нових вагонів метро замість російських. Про це повідомляється на сайті КМДА.

Зазначається, що ця ініціатива спрямована на модернізацію київського метрополітену та забезпечення надійності транспорту для мешканців мегаполіса. Угоду підписали 24 вересня в Люксембурзі під час візиту делегації Київської міської державної адміністрації

У повідомленні йдеться, що до війни близько 80% рухомого складу київського метрополітену було російського виробництва, а тому припинення цієї залежності – нагальне стратегічне завдання. Наразі понад 60% парку вже перевищило свій термін експлуатації, і нове фінансування дасть змогу замінити застарілі вагони на сучасні.

Також наголошується, що кредит в €50 млн є першою частиною кредиту на загальну суму €200 млн, наданого банком. Решта суми буде надана після завершення техніко-економічного обґрунтування.

Загальне фінансування дасть змогу оновити чи замінити 120–160 вагонів метро.

Нагадаємо, унаслідок бізнес-схем недоброчесного підрядника АТ «Київметробуд» та бездіяльність столичної влади призвели до відтермінування будівництва важливої транспортної артерії столиці та подорожчання на 8 млрд грн. Таких висновків дійшли фахівці Державної аудиторської служби України в результаті аудиту фіндіяльності комунального підприємства «Київський метрополітен».

За результатами перерахунку кошторис за шість останніх років (з 2018 до 2024-го) збільшився на 8 млрд грн: з 5,9 до майже 14 млрд грн.

Як стало відомо, з вівторка, 24 вересня, на станції метро «Берестейська» буде проводитися капітальний ремонт ескалаторів – їх закриватимуть почергово.

До слова, 12 вересня, синя лінія метро у Києві відновила роботу у звичайному режимі. Пасажирські перевезення розпочалися  відповідно до встановлених графіків руху поїздів та режиму роботи станцій, зокрема між станціями «Героїв Дніпра» і «Теремки». Інтервали руху поїздів на Оболонсько-Теремківській лінії становитимуть у години «пік» 3–4 хв, у міжпікові години – 5–6 хв. На вихідних час очікування поїзда 6–8 хвилин.

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Теги: Київ кредит метро фінансування влада

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