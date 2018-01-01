«Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
- Сьогодні, 18:24
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Модель опубликовала пикантные снимки с острова Фиджи
26-летняя португальская супермодель Сара Сампайо опубликовала на своей странице в соцсети серию горячих фотографий с острова Фиджи, где отдыхала с возлюбленным Оливером Рипли.
Модель купалась, каталась на серфе и любовалась красотами острова и конечно же, продемонстрировала идеальную фигуру в бикини.
Поклонники супермодели пришли в восторг от ярких снимков и искупали Сару в комплиментах и лайках.
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