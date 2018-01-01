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    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем

    Модель опубликовала пикантные снимки с острова Фиджи
    26-летняя португальская супермодель Сара Сампайо опубликовала на своей странице в соцсети серию горячих фотографий с острова Фиджи, где отдыхала с возлюбленным Оливером Рипли.  Модель купалась, каталась на серфе и любовалась красотами острова и конечно же, продемонстрировала идеальную фигуру в бикини. [GALLERY_BLOCK] Поклонники
    • Сьогодні, 18:24
    • Розсилка

    Модель опубликовала пикантные снимки с острова Фиджи

    26-летняя португальская супермодель Сара Сампайо опубликовала на своей странице в соцсети серию горячих фотографий с острова Фиджи, где отдыхала с возлюбленным Оливером Рипли. 

    Модель купалась, каталась на серфе и любовалась красотами острова и конечно же, продемонстрировала идеальную фигуру в бикини.

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    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем
    «Ангел» Victoria's Secret устроила горячую фотосессию с парнем

    Поклонники супермодели пришли в восторг от ярких снимков и искупали Сару в комплиментах и лайках.

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