Антин Мухарский уехал из Украины: Я потерял веру в справедливость

Украинский актер, писатель и телеведущий Антин Мухарский сделал сенсационное заявление в сети

После ареста имущества из-за неуплаты алиментов, голых протестов перед Оболонским судом и закрытия скандального проекта «Орест Лютий» популярный украинский артист и писатель был вынужден покинуть Украину. Об это Антин Мухарский сообщил на своей странице в соцсети Facebook. [READ_MORE] «Дорогие друзья, братья и сестры,



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Антин Мухарский

Украинский актер, писатель и телеведущий Антин Мухарский сделал сенсационное заявление в сети

После ареста имущества из-за неуплаты алиментов, голых протестов перед Оболонским судом и закрытия скандального проекта «Орест Лютий» популярный украинский артист и писатель был вынужден покинуть Украину.

Об это Антин Мухарский сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Дорогие друзья, братья и сестры, украинцы... Если вы читаете эти строки, то это значит, что я уже пересек государственную границу Украины и в одной из стран Европы. где. вероятнее всего. где, скоро буду просить политического убежища. Это решение было спонтанным, потому что я до последний минут своего пребывания в Украине, ждал и верил в то, что меня услышат мне дали последние минуты своего пребывания в Украине, ждали и верили, что я услышу те чиновники, к которым я обращался лично и на которых лежит ответственность за соблюдение законов в этой стране», - так начал свой рассказ Мухарский.

По словам артиста, он обращался с к Представителю Президента в Верховной Раде Ирине Луценко,министру юстиции Украины Павлу Петренко, но это не дало никакого результата.

«Я пытался донести свою позицию в СМИ, но потоки лживой информации, которую выливали на меня бульварные издания и телеканалы совершенно не сопоставимы с моими ресурсами - человека-творца, который пытался найти справедливость там, где ее не найти. Единственное, что я просил у государства за все это время - справедливости. Но государство не может мне ее дать. Поэтому я уезжаю...», - так артист объясняет свое решение.

Напомним, что в 2012 году, суд запретил Антину Мухарскому видится со своими детьми от второго брака с известной телеведущей и актрисой Снежаной Егоровой. Также в судебном порядке было решено, что Антин Мухарский будет выплачивать алименты в сумме эквивалентной $3000. На тот момент. по словам украинского артиста, сумма была вполне приемлемой и за три года после развода Мухарский выплатил экс-супруге почти миллион гривен.

«Революция и война реально повлияли на мои заработки. Проект «Зелена лампа» был закрыт и содержание концертного агенства стало невозможным. Началась благотворительность и волонтерство. Единственное, что я просил у бывшей жены, немного ослабить финансовую петлю на моей шее и дать возможность видится с моими детьми. Но на все мои просьбы я получал отказ. В связи с этим, 20 мая 2014 года, я обратился в Оболонский районный суд с иском о пересмотре суммы алиментов. Но этот иск не рассмотрен до сих пор », - пишет Мухарский.

По словам Мухарского, во всех его бедах виновата Верховная Рада, которая в рекордные сроки приняла законопроект #7277 о ужесточении ответственности для неплательщиков алиментов.

«Именно вы - Ирина Луценко и господин Петренко сделали то, что не смогли сделать со мной Янукович и компания. Я потерял веру в справедливость. Я писал вам письма, я звонил вашим помощникам, что бы хотя бы вы меня выслушали. Выслушали мою историю, человека, который из-за своей любви и веры в новую справедливую Украину потерял семью, не имеет права видеться с детьми.. Меня оболгали. Я не имею долгов перед своими детьми. За три с половиной года я заплатил более одного миллиона гривен, но в оплату фиктивных долгов с аукционов продают мое имущество. Ведь пока действует контракт, я должен где-то заработать 24300 гривен, на которые каждый месяц начисляется пеня. А еще я должен содержать детей от первого брака, а еще родители и коммунальные платежи... Я не могу заработать такую сумму в стране, где идет война, где украинским артистам платья в разы меньше. Я вернусь обязательно, когда наша власть уйдет в небытие. Я всегда отвечаю за свои слова и выполняю обещания», - отметил Мухарский.