Любимые артисты Путина не хотят ехать на открытие Керченского моста

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Иосиф Кобзон и Лев Лещенко

Звезд российской сцены не устроил маршрут в Крым

Легендарный советский и российский певец Иосиф Кобзон отказался от участия в церемонии открытия Керченского моста. Мероприятие запланировано на сегодня, 15 мая. Когда журналисты спросили у него, выступит ли он на открытии – артист ответил: «Нет, это не правда».

Кобзон признался, что виной всему неудобный маршрут, который предложили организаторы. По тем же причинам отказались ехать Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

«Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост», — заявил Кобзон.

Как сообщалось ранее, 13 мая оккупанты открыли движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда.

Крымский мост собираются открыть 15 мая при участии президента России Владимира Путина. С 16 мая мост должен начать пропускать все автомобили.

Джерело: Обозреватель