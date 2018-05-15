Любимые артисты Путина не хотят ехать на открытие Керченского моста
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Розсилка
Звезд российской сцены не устроил маршрут в Крым
Легендарный советский и российский певец Иосиф Кобзон отказался от участия в церемонии открытия Керченского моста. Мероприятие запланировано на сегодня, 15 мая. Когда журналисты спросили у него, выступит ли он на открытии – артист ответил: «Нет, это не правда».
Кобзон признался, что виной всему неудобный маршрут, который предложили организаторы. По тем же причинам отказались ехать Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.
«Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост», — заявил Кобзон.
Как сообщалось ранее, 13 мая оккупанты открыли движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда.
Крымский мост собираются открыть 15 мая при участии президента России Владимира Путина. С 16 мая мост должен начать пропускать все автомобили.
Джерело: Обозреватель