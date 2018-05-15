Состояние здоровья Джигарханяна существенно ухудшилось

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Армен Джигарханян

Артист, по словам очевидцев, едва передвигается

Легендарный российский актер Армен Джигарханян, который в последнее время борется с тяжелой болезнью, пожаловался на ухудшение самочувствия. По информации прессы, причиной тому мог стать затяжной и скандальный бракоразводный процесс с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

«Армен Борисович с трудом ноги передвигает. Еле-еле ползает. Из машины выколупывали его два часа, как грецкий орех из скорлупы. Городил такое, что просто ах! В коридоре его ждали стримеры – мол, почему Цымбалюк-Романовская еще не сидит в тюрьме. А Джигарханян стал плакать: верните мне ее, мне без нее плохо», - рассказал журналист, который видел актера во время его визита в театр.

К слову, сама Виталина постоянно настаивала на том, что именно знакомые Армена Борисовича разрушили их брак. По ее мнению, они настроили режиссера против нее, а также убедили его, что супруга была замешена в финансовых махинациях в театре.

Расторжение брака Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской длилось четыре месяца. Скандал начался в октябре 2017 года. Тогда Джигарханян обвинил супругу в краже недвижимости и 4 млн рублей с его личных счетов в банке.

Джерело: Обозреватель