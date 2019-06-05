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    Шоу-биз

    Певица Maruv рассказала, чем планирует удивить фанатов на сольном концерте

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    Певица Maruv - Певица Maruv рассказала, чем планирует удивить фанатов на сольном концерте
    Певица Maruv

    Артистка анонсировала воссоединение группы Kazaky на своем сольнике в Киеве

    Украинская певица Maruv, которая победила в Нацотборе на «Евровидение-2019», но так и не решилась поехать на песенный конкурс, накануне сольного концерта в Киеве собрала на фан-встречу поклонников своего творчества.

    Во время встречи с фанатами, Maruv поделилась деталями подготовки к сольному концерту в Киеве и анонсировала первых приглашенных гостей.

    «В Киеве люди еще ни разу не видели наших выступлений в полном составе. Мы с командой готовимся уже несколько месяцев. Одним из главных наших сюрпризов станут особенные хореографические постановки. И, конечно же, энергетика! А также вы удивитесь приглашенным гостям. Открою один секрет, что я пригласила на концерт Kazaky. Ребята планируют громкий камбэк, и мы с ними готовим кое-что очень интересное. Мы порадуем Вас крутым номером. Это будет эпатажно» - поделилась Maruv.

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    Певица Maruv рассказала, чем планирует удивить фанатов на сольном концерте
    Певица Maruv рассказала, чем планирует удивить фанатов на сольном концерте

    Стоит отметить, что на протяжении шести лет группа Kazaky удивляла мир своим эпатажем. Танцующих парней на каблуках оценила сама Мадонна, пригласив сниматься в своем клипе. Казалось бы, проект успешен и будет развиваться дальше. Однако в 2016 году, совершенно неожиданно, парни сообщили, что Kazaky распадается и каждый из солистов намерен заниматься творчеством самостоятельно.

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