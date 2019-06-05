Певица Maruv рассказала, чем планирует удивить фанатов на сольном концерте



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Певица Maruv

Артистка анонсировала воссоединение группы Kazaky на своем сольнике в Киеве

Украинская певица Maruv, которая победила в Нацотборе на «Евровидение-2019», но так и не решилась поехать на песенный конкурс, накануне сольного концерта в Киеве собрала на фан-встречу поклонников своего творчества.

Во время встречи с фанатами, Maruv поделилась деталями подготовки к сольному концерту в Киеве и анонсировала первых приглашенных гостей.

«В Киеве люди еще ни разу не видели наших выступлений в полном составе. Мы с командой готовимся уже несколько месяцев. Одним из главных наших сюрпризов станут особенные хореографические постановки. И, конечно же, энергетика! А также вы удивитесь приглашенным гостям. Открою один секрет, что я пригласила на концерт Kazaky. Ребята планируют громкий камбэк, и мы с ними готовим кое-что очень интересное. Мы порадуем Вас крутым номером. Это будет эпатажно» - поделилась Maruv.

Стоит отметить, что на протяжении шести лет группа Kazaky удивляла мир своим эпатажем. Танцующих парней на каблуках оценила сама Мадонна, пригласив сниматься в своем клипе. Казалось бы, проект успешен и будет развиваться дальше. Однако в 2016 году, совершенно неожиданно, парни сообщили, что Kazaky распадается и каждый из солистов намерен заниматься творчеством самостоятельно.