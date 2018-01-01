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    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi

    Супермодель и итальянская it-girl снялись в рекламе бельевого бренда
    Модные бренды продолжают чествовать силу женщин, и на этот раз рекламную кампанию под названием Empowered Women («Вдохновляющие женщины») запустил бельевой бренд Intimissimi.  Жизель и Кьяра, по мнению создателей рекламной кампании, – две женщины, которые внесли вклад в развитие индустрии моды благодаря своему сильному
    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка
    <span>Кьяра Ферраньи</span>
    Кьяра Ферраньи

    Супермодель и итальянская it-girl снялись в рекламе бельевого бренда

    Модные бренды продолжают чествовать силу женщин, и на этот раз рекламную кампанию под названием Empowered Women («Вдохновляющие женщины») запустил бельевой бренд Intimissimi. 

    Жизель и Кьяра, по мнению создателей рекламной кампании, – две женщины, которые внесли вклад в развитие индустрии моды благодаря своему сильному характеру. Жизель провозгласила новые стандарты красоты, она известна как успешный предприниматель, активная защитница окружающей среды, и при этом она заботливая мама. Кьяра - одной из первых начала использовать возможности цифровых технологий в индустрии моды, превратив свое хобби в профессию и став одной из самых влиятельных фигур в мире моды.

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    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi
    Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi

    В рекламной кампании Empowered Women Жизель и Кьяра демонстрируют культовые модели Intimissimi – шелковые бюстгальтеры, которые пополнились двумя новинками из коллекции весна-лето, бюстгальтерами Elena и Eleonora.

    Джерело: Hello!

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