Жизель Бундхен и Кьяра Ферраньи стали лицами Intimissimi

Супермодель и итальянская it-girl снялись в рекламе бельевого бренда

Модные бренды продолжают чествовать силу женщин, и на этот раз рекламную кампанию под названием Empowered Women («Вдохновляющие женщины») запустил бельевой бренд Intimissimi. Жизель и Кьяра, по мнению создателей рекламной кампании, – две женщины, которые внесли вклад в развитие индустрии моды благодаря своему сильному



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Кьяра Ферраньи

Супермодель и итальянская it-girl снялись в рекламе бельевого бренда

Модные бренды продолжают чествовать силу женщин, и на этот раз рекламную кампанию под названием Empowered Women («Вдохновляющие женщины») запустил бельевой бренд Intimissimi.

Жизель и Кьяра, по мнению создателей рекламной кампании, – две женщины, которые внесли вклад в развитие индустрии моды благодаря своему сильному характеру. Жизель провозгласила новые стандарты красоты, она известна как успешный предприниматель, активная защитница окружающей среды, и при этом она заботливая мама. Кьяра - одной из первых начала использовать возможности цифровых технологий в индустрии моды, превратив свое хобби в профессию и став одной из самых влиятельных фигур в мире моды.

В рекламной кампании Empowered Women Жизель и Кьяра демонстрируют культовые модели Intimissimi – шелковые бюстгальтеры, которые пополнились двумя новинками из коллекции весна-лето, бюстгальтерами Elena и Eleonora.

Джерело: Hello!