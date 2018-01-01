Модели plus size устроили акцию протеста в Лондоне

Несмотря на то, что модельные стандарты с каждым годом расширяются, дизайнеры все еще предпочитают приглашать на показы «стандартных» моделей

Чтобы выразить протест такому подходу, группа популярных плюс-сайз моделей под предводительством актрисы Хэйли Хасселхофф устроила акцию на Неделе моды в Лондоне. Девушки в нижнем белье прошли по центральным улицам английской столицы с плакатами «London Fashion Week: А где же формы?», «Любите свое тело» и другими лозунгами.



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Несмотря на то, что модельные стандарты с каждым годом расширяются, дизайнеры все еще предпочитают приглашать на показы «стандартных» моделей

Чтобы выразить протест такому подходу, группа популярных плюс-сайз моделей под предводительством актрисы Хэйли Хасселхофф устроила акцию на Неделе моды в Лондоне. Девушки в нижнем белье прошли по центральным улицам английской столицы с плакатами «London Fashion Week: А где же формы?», «Любите свое тело» и другими лозунгами.

«Мы обязаны продолжать и поддерживать кампанию бодипозитива в модной индустрии. Мы хотим, чтобы женщины чувствовали себя уверенными в жизни независимо от того, какие они, и этого можно добиться только с приходом на подиум по‑настоящему разных моделей, всех размеров. Отказавшись навсегда от устаревшего правила «единый размер», мы добьемся того, чтобы женщины почувствовали себя прекрасными в своем теле» — рассказала Хэйли Хасселхофф.

Ее поддержал представитель бренда Simply Be, специализирующегося на одежде для плюс-сайз девушек и поддержавшего акцию: «Мы хотим, чтобы модная индустрия изменила свои взгляды на пропорции и образ человеческого тела. Это не «скинни-шейминг», не унижение худых, — мы считаем, что мода должна принять многообразие реального мира и нести красоту независимо от размера».

Джерело: graziamagazine.ru