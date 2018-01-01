Обладательница самой большой груди в Украине взорвала «Лигу смеха» (Фото)

28-летняя Надежда Щербань пополнила актёрский состав команды «Винницкие»

В команде комиков «Винницкие», которая примет участие в популярном шоу «Лига смеха», произошло стратегическое пополнение актерского состава. К артистам присоединилась обладательница самого пышного бюста в нашей стране. Новоиспеченную участницу шоу зовут Надежда Щербань, ей 28 лет, и она тоже из Винницы. Ее рекорд —

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«Лигу смеха»

28-летняя Надежда Щербань пополнила актёрский состав команды «Винницкие»

В команде комиков «Винницкие», которая примет участие в популярном шоу «Лига смеха», произошло стратегическое пополнение актерского состава. К артистам присоединилась обладательница самого пышного бюста в нашей стране. Новоиспеченную участницу шоу зовут Надежда Щербань, ей 28 лет, и она тоже из Винницы. Ее рекорд — 11-й размер груди — зафиксирован в Книге рекордов Украины, пишет «Главком».

«Мой объем груди – 121 сантиметр, и в 2015 году я получила титул обладательницы самого большого бюста Украины», — говорит Надежда.

Надежда отмечает, что с командой «Винницкие» она знакома уже несколько лет, но войти в актерский состав ей предложили недавно. Видимо, после удачного опыта в предыдущем сезоне, когда Надю пригласили принять участие в одной миниатюре.

Номер с ее участием под названием «Очі дівочі» на официальной Youtube-канале «Лиги смеха» посмотрело более 1,5 миллионов пользователей. Даже ведущий «Лиги смеха» Владимир Зеленский тогда сам не удержался и прильнул к пышным достоинствам Нади прямо на сцене.

«После того эфира с Владимиром Зеленским мы не общались. Я вообще никогда не думала, что буду стоять с этим человеком вместе на одной сцене. Конечно, это приятный и незабываемый опыт. А вообще я спокойно отношусь к тому, что шутят про мою грудь», — говорит Щербань.

Девушка работает в Виннице мастером маникюра и признается, что ее сердце на данный момент свободно. «Мужчины не часто со мной знакомятся, мне кажется, что они боятся ко мне подходить. А вообще я люблю высоких мужчин, с темными волосами. Главное – чтобы человек меня любил, а его материальное положение для меня не так важно, деньги можно и вместе заработать», — говорит пышногрудая красавица.