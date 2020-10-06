18-летняя дочь Кейт Мосс повторила откровенный наряд легендарной матери из 90-х



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Журналисты обратили внимание на то, что Кейтс Мосс выходила в свет в аналогичном наряде в 1993 году

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс повторила откровенный образ матери 27-летней давности. Фотографии публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 18-летнюю Лилу Грэйс Мосс (Lila Grace Moss) с матерью у ночного клуба Laylow в Лондоне. Девушка прошлась по улице в нижнем белье и черном платье длины макси из прозрачной ткани, которое просвечивала ее тело. Она также надела кожаную куртку и грубые ботинки бренда Dr Martens. Из аксессуаров на подростке — несколько колье.

Журналисты обратили внимание на то, что Кейтс Мосс выходила в свет в аналогичном наряде в 1993 году. Тогда топ-модель посетила вечеринку модельного агенства Elite в Лондоне в просвечивающем грудь платье на бретелях серебристого цвета. При этом на ней не было бюстгальтера.

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