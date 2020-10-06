  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Победитель «Евровидения-2019» обручился с бойфрендом

    • Розсилка
    <p>26-летний певец Дункан Лоуренс решил жениться</p> <div></div> - Победитель «Евровидения-2019» обручился с бойфрендом

    26-летний певец Дункан Лоуренс решил жениться

    instagram.com/jordandelivers/

    Победитель музыкального конкурса «Евровидение-2019» из Нидерландов ответил согласием на предложение бойфренда

    Исполнитель песни Arcade, ставшей лучшей в прошлом году на музыкальном конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, объявил о помолвке. Певец опубликовал красноречивое черно-белое фото левой ладони. На безымянном пальце красовалось тонкое кольцо. «Я люблю тебя», - лаконично обратился к возлюбленному Джордану Гарфилду певец.

    Бойфренд артиста был более многословен. Он поделился своей радостью с фолловерами. «Я самый счастливый мужчина на свете: я сделал предложение Дункану, и он ответил «да». Никогда еще я не был так счастлив в своей жизни. Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. Я выхожу замуж за своего лучшего друга», - заявил мужчина.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Победитель «Евровидения-2019» обручился с бойфрендом
    Победитель «Евровидения-2019» обручился с бойфрендом
    Победитель «Евровидения-2019» обручился с бойфрендом
    Победитель «Евровидения-2019» обручился с бойфрендом
    instagram.com/jordandelivers/

    О своей сексуальной ориентации Лоуренс сообщил еще на «Евровидении». Тогда певец заявил, что является бисексуалом. «Я горжусь тем, что у меня появился шанс показать, кем я на самом деле являюсь», - сказал артист на пресс-конференции конкурса.

    Тогда многие фанаты посчитали, что артист лукавит, чтобы таким образом привлечь к себе большее количество аудитории. После победы Дункан в интервью рассказывал, что состоит в отношениях с мужчиной, однако тот союз распался год назад.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

     Читайте также: «Я у мамы дурачок». Пользователи сети делятся неудачными фото своих собак
    знаменитости артист самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies