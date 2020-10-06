Победитель «Евровидения-2019» обручился с бойфрендом



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26-летний певец Дункан Лоуренс решил жениться instagram.com/jordandelivers/

Победитель музыкального конкурса «Евровидение-2019» из Нидерландов ответил согласием на предложение бойфренда

Исполнитель песни Arcade, ставшей лучшей в прошлом году на музыкальном конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, объявил о помолвке. Певец опубликовал красноречивое черно-белое фото левой ладони. На безымянном пальце красовалось тонкое кольцо. «Я люблю тебя», - лаконично обратился к возлюбленному Джордану Гарфилду певец.

Бойфренд артиста был более многословен. Он поделился своей радостью с фолловерами. «Я самый счастливый мужчина на свете: я сделал предложение Дункану, и он ответил «да». Никогда еще я не был так счастлив в своей жизни. Я выхожу замуж за умного, талантливого, гениального и мужественного человека. Я выхожу замуж за своего лучшего друга», - заявил мужчина.

О своей сексуальной ориентации Лоуренс сообщил еще на «Евровидении». Тогда певец заявил, что является бисексуалом. «Я горжусь тем, что у меня появился шанс показать, кем я на самом деле являюсь», - сказал артист на пресс-конференции конкурса.

Тогда многие фанаты посчитали, что артист лукавит, чтобы таким образом привлечь к себе большее количество аудитории. После победы Дункан в интервью рассказывал, что состоит в отношениях с мужчиной, однако тот союз распался год назад.

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