  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»

    • Розсилка
    Эмилия Кларк
    Эмилия Кларк

    От актрисы невозможно было отвести глаз

    На днях в рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» - очередной части популярной франшизы, рассказывающей о жизни Хана Соло и Чубакки до их вступления в ряды повстанцев.

    Но на красной дорожке собравшиеся говорили не о Чубакке, а об образах знаменитостей, которые в этот вечер дефилировали у Дворца фестивалей. Одной из самых ярких звезд была Эмилия Кларк, которая исполнила в картине роль Киры.

    Для выхода Кларк выбрала платье Dior, которое специально для нее создали мастера Дома моды. Сложносочиненный наряд, сродни произведению искусства, состоял из трех слоев тюля - синего, фиолетового и черного.

    Вдохновением для его создания послужило одно из платьев весенне-летней коллекции Haute Couture, на работу у мастеров ушло ни много ни мало 250 часов. И они того стоили!

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»
    250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»

    Читайте также: Чешская супермодель засветила нижнее белье на красной дорожке

    Джерело: Hello!

    Читайте також
    мода и красота актриса Каннский кинофестиваль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ