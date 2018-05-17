250 часов работы: В сети показали, как создавалось эффектное платье Эмилии Кларк для премьеры «Хана Соло»

От актрисы невозможно было отвести глаз

На днях в рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» - очередной части популярной франшизы, рассказывающей о жизни Хана Соло и Чубакки до их вступления в ряды повстанцев.

Но на красной дорожке собравшиеся говорили не о Чубакке, а об образах знаменитостей, которые в этот вечер дефилировали у Дворца фестивалей. Одной из самых ярких звезд была Эмилия Кларк, которая исполнила в картине роль Киры.

Для выхода Кларк выбрала платье Dior, которое специально для нее создали мастера Дома моды. Сложносочиненный наряд, сродни произведению искусства, состоял из трех слоев тюля - синего, фиолетового и черного.

Вдохновением для его создания послужило одно из платьев весенне-летней коллекции Haute Couture, на работу у мастеров ушло ни много ни мало 250 часов. И они того стоили!

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