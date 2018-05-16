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    «Ангел» Victoria's Secret надела в Каннах полупрозрачное платье в перьях

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    Сара Сампайо
    Сара Сампайо

    Модель оказалась в центре внимания на премьере новой части «Звездных войн»

    Модель из Португалии Сара Сампайо оказалась в центре внимания после своего выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля. 26-летняя манекенщица посетила допремьерный показ фильма «Соло: Звездные войны. Истории».

    Для красной дорожки Сара выбрала изысканное платье от дизайнеров Ralph & Russo, которое было полностью украшено белыми перьями.

    Настоящее «ангельское» платье на бретельках подчеркивал серебристый пояс, который добавлял стройности модели. Также наряд привлекал внимание откровенным декольте, большим разрезом на ноге, а плечи Сампайо прикрывала прозрачная накидка с перьями, которая также фиксировалась на шее серебристым украшением. Образ завершали изящные белые босоножки, элегантная прическа и классический макияж с темными губами.

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    «Ангел» Victoria's Secret надела в Каннах полупрозрачное платье в перьях
    «Ангел» Victoria's Secret надела в Каннах полупрозрачное платье в перьях
    «Ангел» Victoria's Secret надела в Каннах полупрозрачное платье в перьях
    «Ангел» Victoria's Secret надела в Каннах полупрозрачное платье в перьях
    «Ангел» Victoria's Secret надела в Каннах полупрозрачное платье в перьях

    Напомним, что Каннский кинофестиваль-2018 проходит с 8 по 19 мая на Лазурном побережье во Франции. В конкурсной программе фестиваля представлены две украинские ленты: «Донбасс» и «Женщина на войне».

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    Джерело: 24 канал

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