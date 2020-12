31 декабря на «Интере» – праздник целый день!

Встретьте Новый год ярко, зарядитесь позитивом и хорошим настроением на весь 2021-й

Говорят, как встретишь Новый год – так его и проведешь. «Интер» предлагает своим телезрителям 31 декабря окунуться в праздничную атмосферу с самого утра. Вместе подвести итоги, приготовить праздничный стол, а потом – шутить, смеяться, петь, радоваться и мечтать. Весь день в эфире канала – спецвыпуски популярных программ, любимые фильмы и новогодние проекты с участием звезд.

Новый год на «Интере» начнется 31 декабря в 07:00 – с праздничного выпуска «Утра с Интером», в котором будут подведены итоги уходящего года. Команда программы расскажет о самых интересных и самых курьезных событиях 2020-го в Украине и мире. Также в эфире – новогодние сюрпризы, звездные секреты и море позитива.

В 10:00 эстафету подхватит новогодний выпуск «Полезной программы». Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут о том, как правильно, вкусно и красиво встретить Новый 2021 год. Какими блюдами и напитками задобрить Белого Металлического Быка? Чем побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры? Какие коктейли готовить, чтобы на следующий день не болела голова? Как сохранить продукты, оставшиеся после застолья, и что из них можно приготовить на следующий день? Гости новогодней студии «Полезной программы» – Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Ирина Федишин, Владимир Гришко, Андрей Доманский, Оксана Пекун, Виктория Зубрейчук, а также шеф-повар Алик Мкртчян и диетолог Ольга Безуглая. Конечно же, не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки.

Затем поддерживать праздничное настроение зрителей будут кинофильмы и комедии: в 11:30 выйдут «Приключения Паддингтона», в 13:10 – «Карнавальная ночь», в 14:35 – «Иван Васильевич меняет профессию», в 16:20 – «Джентльмены удачи», а в 18:15 – «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В 20:30 в эфир «Интера» выйдет специальный праздничный выпуск детективного проекта – «Вещдок. Новый год». Ведущий Артем Позняк даже перед Новым годом не может сидеть без работы. Он взялся за дело о загадочном похищении фигурки волхва из старинного набора алхимика – елочной игрушки, которая по легенде может указать путь к сокровищам. Эта история коснулась и актрисы Ларисы, с которой Артем встретился в архиве. Женщина долгие годы даже не подозревала, какую тайну хранит подарок одного ювелира, – кулон в форме Вифлеемской звезды… Роль актрисы Ларисы в праздничном выпуске проекта «Вещдок. Новый год» сыграет Лариса Удовиченко.

И наконец, в 21:30 – праздничный проект «Место встречи. Новый год».

Новогодняя ночь на «Интере» будет звездной, музыкальной и волшебной. На «Месте встречи» соберутся самые популярные украинские артисты – Олег Винник, Ирина Билык, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Влад Сытник, Владимир Гришко и многие другие звезды. Они споют свои хиты и любимые новогодние песни, без которых сложно представить этот праздник. Например, Виталий Козловский исполнит одну из главных рождественских композиций – Last Christmas, группа Open Kids споет легендарную Jingle bells, а в исполнении Дмитрия Кадная прозвучит Let It Snow. Андрей Доманский и Регина Тодоренко в новой интерпретации представят знаменитый «Диалог у новогодней елки» из кинофильма «Москва слезам не верит», Наталья Гордиенко споет «Песенку про 5 минут» из «Карнавальной ночи», а Наталья Бучинская – «Кабы не было зимы» из мультфильма «Зима в Простоквашино». Конечно же, какой Новый год и Рождество без нашего легендарного «Щедрика» и украинских колядок? Они 31 декабря прозвучат в исполнении Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Г. Веревки. Кроме того, звезды порадуют телезрителей яркими постановками, неожиданными дуэтами и волшебными образами.

А ведущие – Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич – поделятся со зрителями необычными историями создания самых главных новогодних песен и кинофильмов, а также расскажут о том, как эти произведения изменили жизнь миллионов.

Не пропустите! Незабываемый праздник в компании любимых артистов и с любимыми песнями – 31 декабря в 21:30 в проекте «Место встречи. Новый год».

Празднуйте вместе с «Интером»! Встретьте Новый год ярко, зарядитесь позитивом и хорошим настроением на весь 2021-й!