Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Новий кліп Леді Гаги за тиждень набрав 28 млн переглядів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У новому кліпі Леді Гага повернулася до стилю, в якому розпочинала свою кар'єру
скрін із відео

Пісня Abracadabra увійде до нового альбому співачки Mayhem, реліз якого запланований на березень

Кліп Леді Гаги на трек Abracadabra, який увійшов до нового восьмого студійного альбому Mayhem, за тиждень набрав понад 28 млн переглядів. Про це свідчать дані YouTube.

Музичне відео, зняте за участю хореографа Парріса Гебела, відзначається чорно-біло-червоною естетикою та динамічною хореографією, що нагадує ранні роботи Гаги. У кліпі зображено боротьбу між світлою та темною сторонами співачки, підкреслену яскравими костюмами та енергійними танцювальними номерами.

У новому кліпі артистка повертається до стилю, в якому розпочинала свою кар'єру і з яким полонила серця перших прихильників. Виконавиця кілька разів за кліп змінює своє вбрання. Спочатку вона постає у білому костюмі з довгим білим шлейфом, а також з відповідною зачіскою – у довгій білявій перуці. Потім Гага змінюється на «леді в червоному», постаючи у латексному костюмі та великому капелюсі з шипами. Загалом у кліпі домінують білий, червоний та чорні кольори.

Відомо, що кліп стилізували Пері Розенцвейг та Нік Роял, а за образи танцюристів відповідали Олів'є Тейскенс, Сем Льюїс, Хантер Клем, Генезіс Вебб. До того ж Стівен Джонс і Максиміліан Гедра зробили креативні капелюхи, Chrome Hearts – взуття, а Dosisg6c – прикраси.

Нагадаємо, українська режисерка і кліпмейкерка зі світоми ім’ям Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на новий сингл Disease.

Хореографинею-постановницею, яка працювала разом з Таню Муіньо над кліпом, є Перріс Гоебел. Раніше вона працювала над кліпом Джастіна Бібера на трек Sorry та виступом Ріанни на Super Bowl у 2023 році.

Читайте також:

Теги: YouTube Леди Гага пісня відео кліп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Бабкін та Андрій Запорожець випустять нову пісню
Гурт 5'Nizza вигадав, як «відбілитися» після скандалів
14 сiчня, 09:22
Molodi випустили 13 синглів
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Попгурт Molodi: шлях електриків з Маріуполя на велику сцену
29 сiчня, 10:38
Каньє Вест і Б'янка потрапили в центр уваги після позування на червоній доріжці
Дружина Каньє Веста продемонструвала сукню-невидимку на червоній доріжці «Греммі»
3 лютого, 10:24
Маша Кондратенко народилася у місті Шостка, Сумської області
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Маша Кондратенко: балерина, яка має дуети з Білик та Klavdia Petrivna
7 лютого, 08:02
Влад Шериф був режисером кліпу на пісню минулорічної учасниці Нацвідбору Anka
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Влад Шериф: беквокаліст Jerry Heil і Alyona Alyona розпочинає сольну кар'єру
8 лютого, 08:56
Блогерка Аліна Солнцева заявила, що музиканти не хочуть підтримувати збори для ЗСУ у своїх соцмережах
Гурт Kalush Orchestra оскандалився через відмову підтримати збір коштів для ЗСУ
7 лютого, 14:11
Тіна Кароль представила нову версію хіта «Скандал» українською мовою
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
9 лютого, 10:25
Ziferblat: Ми з вами зробили важливий крок для музики України, у найбільш потрібний для цього момент
Ziferblat зробив заяву про важливий крок для музики України
Вчора, 10:37
На врученні премії RU.TV у Москві Потап зняв штани і подякував Росії
Потап в інтерв'ю російському блогеру розповів, чому зняв штани на сцені у Москві
Вчора, 13:55

Шоу-біз

Новий кліп Леді Гаги за тиждень набрав 28 млн переглядів
Новий кліп Леді Гаги за тиждень набрав 28 млн переглядів
Потап в інтерв'ю російському блогеру розповів, чому зняв штани на сцені у Москві
Потап в інтерв'ю російському блогеру розповів, чому зняв штани на сцені у Москві
Єфросиніна зробила зізнання після невдалого поцілунку з Русланою (відео)
Єфросиніна зробила зізнання після невдалого поцілунку з Русланою (відео)
Ziferblat зробив заяву про важливий крок для музики України
Ziferblat зробив заяву про важливий крок для музики України
Скільки журі та ведучим заплатили за Нацвідбір Євробачення: продюсер розкрив суму
Скільки журі та ведучим заплатили за Нацвідбір Євробачення: продюсер розкрив суму
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
110K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
31K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
25K
Українці масово виїздять із Польщі до іншої країни
19K
Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua