Новий кліп Леді Гаги за тиждень набрав 28 млн переглядів

У новому кліпі Леді Гага повернулася до стилю, в якому розпочинала свою кар'єру

Пісня Abracadabra увійде до нового альбому співачки Mayhem, реліз якого запланований на березень

Кліп Леді Гаги на трек Abracadabra, який увійшов до нового восьмого студійного альбому Mayhem, за тиждень набрав понад 28 млн переглядів. Про це свідчать дані YouTube.

Музичне відео, зняте за участю хореографа Парріса Гебела, відзначається чорно-біло-червоною естетикою та динамічною хореографією, що нагадує ранні роботи Гаги. У кліпі зображено боротьбу між світлою та темною сторонами співачки, підкреслену яскравими костюмами та енергійними танцювальними номерами.

У новому кліпі артистка повертається до стилю, в якому розпочинала свою кар'єру і з яким полонила серця перших прихильників. Виконавиця кілька разів за кліп змінює своє вбрання. Спочатку вона постає у білому костюмі з довгим білим шлейфом, а також з відповідною зачіскою – у довгій білявій перуці. Потім Гага змінюється на «леді в червоному», постаючи у латексному костюмі та великому капелюсі з шипами. Загалом у кліпі домінують білий, червоний та чорні кольори.

Відомо, що кліп стилізували Пері Розенцвейг та Нік Роял, а за образи танцюристів відповідали Олів'є Тейскенс, Сем Льюїс, Хантер Клем, Генезіс Вебб. До того ж Стівен Джонс і Максиміліан Гедра зробили креативні капелюхи, Chrome Hearts – взуття, а Dosisg6c – прикраси.

Нагадаємо, українська режисерка і кліпмейкерка зі світоми ім’ям Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки Леді Гаги на новий сингл Disease.

Хореографинею-постановницею, яка працювала разом з Таню Муіньо над кліпом, є Перріс Гоебел. Раніше вона працювала над кліпом Джастіна Бібера на трек Sorry та виступом Ріанни на Super Bowl у 2023 році.