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    Шоу-биз

    35-летняя Тина Кароль на каблуках восхитила фанатов своей растяжкой

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    Певица Тина Кароль - 35-летняя Тина Кароль на каблуках восхитила фанатов своей растяжкой
    Певица Тина Кароль

    Певица показала видео с репетиции

    Популярная украинская певица Тина Кароль во время карантина оттачивает свои сольные шоу.

    На фан-странице певицы в Instagram опубликовали видео с репетиции артистки. На нем исполнительница ритмично двигалась в лосинах, толстовке и на каблуках. В конце Тина села на шпагат, ошеломив своей растяжкой.

    «Непрерывное служение своему делу и понимание моей неусидчивости», - говорится в подписи к видео.

    В комментариях фанаты звезды признались, что восхищаются Кароль.

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    Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

    «Словами не передать восхищение этим человеком! Лучшая», «Наша девочка родная, наша трудяжка и наша гордость. Любим навсегда», «Наша трудяжка! Лучшая! Восхищение и только!». Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

    Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.

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