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    39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за фитнес-тренера (фото)

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    Певица Бритни Спирс вместе с женихом - 39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за фитнес-тренера (фото)
    Певица Бритни Спирс вместе с женихом
    instagram.com/britneyspears/

    Звезда объявила о помолвке

    Американская поп-певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Звезда опубликовала в Instagram видео, в котором показала бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

    Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа песни «Slumber Party», в котором Асгари участвовал в качестве актера, и вместе уже 5 лет. В том числе, Асгари поддерживал Спирс во время судебных разбирательств в отношении опекунства над ней со стороны отца певицы Джейми Спирса.

    Кольцо весом 4 карата изготовлено по дизайну нью-йоркского ювелира Романа Маляева. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись Lioness («Львица») — прозвище, которым Асгари называет невесту.

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    39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за фитнес-тренера (фото)
    39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за фитнес-тренера (фото)
    39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за фитнес-тренера (фото)
    39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за фитнес-тренера (фото)
    instagram.com/britneyspears/

    Ранее Асгари заметили в Беверли Хиллз, присматривающим кольцо в бутике Cartier. Однако тогда фитнес-инструктор отверг предположения о скорой помолвке.

    13 августа стало известно, что отец поп-певицы Бритни Спирс Джейми объявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью. Отец артистки также отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против воли, в том числе выступать на сцене, подчеркивается в документе.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    39-летняя Бритни Спирс выходит замуж за фитнес-тренера (фото)