Ирина Билык умилила сеть снимками подросшего сына Табриза

Известная украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына Табриза. Она сфотографировала мальчика в тот момент, когда он играл в своей комнате.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Табриз был сосредоточен на собирании конструктора, скорее всего, даже не подозревая, что мама его фотографирует.

Мальчик был запечатлен в белой футболке с ярким принтом, шортах бледно-голубого цвета и кроссовках.

