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    Ирина Билык умилила сеть снимками подросшего сына Табриза

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык умилила сеть снимками подросшего сына Табриза
    Певица Ирина Билык
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Мальчик был запечатлен в белой футболке с ярким принтом

    Известная украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына Табриза. Она сфотографировала мальчика в тот момент, когда он играл в своей комнате.

    Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. Табриз был сосредоточен на собирании конструктора, скорее всего, даже не подозревая, что мама его фотографирует.

    Мальчик был запечатлен в белой футболке с ярким принтом, шортах бледно-голубого цвета и кроссовках.

    instagram.com/bilyk_iryna/
    instagram.com/bilyk_iryna/

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Ирина Билык
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    Ирина Билык умилила сеть снимками подросшего сына Табриза