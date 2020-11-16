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    Шоу-биз

    44-летняя Жади из «Клона» восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини (фото)

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    <p>Актриса Джованна Антонелли не перестает радовать поклонников своими новыми фотографиями</p> <div></div> - 44-летняя Жади из «Клона» восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини (фото)

    Актриса Джованна Антонелли не перестает радовать поклонников своими новыми фотографиями

    instagram.com/giovannaantonelli/

    Звезда похвасталась идеальной фигурой в бикини

    Звезда сериала «Клон», 44-летняя Джованна Антонелли, совершенно отказывается стареть. Доказательством этому стали недавние снимки Антонелли, которые были сделаны о время ее отдыха на пляже. В кадре Джованна позировала в ярко-малиновом купальнике, сверху на который накинула салатовую плетеную тунику. Этот образ подчеркнул стройную фигуру исполнительницы роли Жади.

    Актриса была сфотографирована без макияжа, давая возможность фанатам рассмотреть свою естественную красоту. Пляжный look звезда дополнила ювелирными украшениями: крупными серьгами в форме колец и золотой цепочкой с подвеской.

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    44-летняя Жади из «Клона» восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини (фото)
    44-летняя Жади из «Клона» восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини (фото)
    44-летняя Жади из «Клона» восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини (фото)
    44-летняя Жади из «Клона» восхитила поклонников идеальной фигурой в бикини (фото)
    instagram.com/giovannaantonelli/

    «Я люблю настоящие вещи, которые отвечают мне взаимным чувством», — подписала кадры Антонелли.

    Поклонники артистки эмоционально отреагировали на ее фотографии. Многие отметили, что 44-летняя звезда «Клона» находится в прекрасной физической форме.

    «Идеальная женщина», «Роскошная», «Очень солнечная», «Вы совсем не меняетесь», «Мне нравится, что вы не стесняетесь позировать без макияжа», «Чудесная», — высказались фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
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