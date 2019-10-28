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    Шоу-биз

    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником

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    Эмма Уотсон - Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмма Уотсон

    Раньше Эмме приписывали роман с основателем компании Oculus Бренданом Ирибом

    Голливудская актриса Эмма Уотсон не часто делится подробностями своей личной жизни. Пару дней назад фотографам удалось запечатлеть звезду «Гарри Поттера» с новым бойфрендом. Ее застали за поцелуями в центре Лондона с неизвестным молодым человеком. Пока журналистам не удалось узнать имени возлюбленного звезды. Пара выглядела счастливой и влюбленной на прогулке по городу.

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    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником
    Эмму «Гермиону» Уотсон застали за поцелуями с новым любовником

    В последний раз звезду фильмов о Гарри Поттере видели на свидании с бас-гитаристом Домиником Пьяцца в августе этого года. А чуть раньше Эмме приписывали роман с основателем компании Oculus Бренданом Ирибом.

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