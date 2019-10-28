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    Шоу-биз

    Джеймс Макэвой тайно женился

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    Джеймс Макэвой тайно женился

    Предыдущий брак Джеймса – с актрисой Анной-Марией Дафф – продлился почти 11 лет

    Актер Джеймс Макэвой очень ревностно относится к своей личной жизни, которую не намерен делить с папарацци и таблоидами. Daily Mail сообщает, ссылаясь на источники, что звезда «Людей Икс» тайно женился на своей возлюбленной, 40-летней Лизе Либерати, с которой Макэвой познакомился на съемках фильма «Сплит». Еще одним доказательством того, что пара, чей роман длятся уже пару лет, официально оформила отношения, послужило обручальное колечко на пальце Лизы, которое обнаружили на одном из старых фото:

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    Джеймс Макэвой тайно женился
    Джеймс Макэвой тайно женился
    Джеймс Макэвой тайно женился
    Джеймс Макэвой тайно женился

    Предыдущий брак Джеймса – с актрисой Анной-Марией Дафф – продлился почти 11 лет. Супруги расстались в 2016 году, а от союза у них остался сын Брэндан, которому сейчас 9.

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