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    Шоу-биз

    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Певица пожаловалась на головную боль

    36-летняя Светлана Лобода сделала пикантное селфи в постели. Блондинка в черном топе позировала на белой постели. При этом грудь экс-солистки «Виа Гры» оказалась практически вся видна.

    Однако голова инстадивы обрезалась сверху. «Голову режет… Сегодня так весь день…» — пожаловалась Лобода.

    Лобода порадовала мужчин и еще одним откровенным снимком. Певица разместила архивное фото, для которого снялась во время своей первой беременности. Светлана позировала обнаженной, прикрывшись лишь медвежьей шкурой.

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    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото
    Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото

    Многие фанаты секс-бомбы высказали обеспокоенность ее здоровьем. «На Землю обрушилась магнитная буря, на 3 дня», «Берегите себя, пожалуйста, и поскорее выздоравливайте», «Выпейте обезболивающее», «Выздоравливайте, наша любимая Ло», – написали подписчики Instagram.

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