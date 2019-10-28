Светлана Лобода подразнила мужчин обнаженным «беременным» фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial/

Певица пожаловалась на головную боль

36-летняя Светлана Лобода сделала пикантное селфи в постели. Блондинка в черном топе позировала на белой постели. При этом грудь экс-солистки «Виа Гры» оказалась практически вся видна.

Однако голова инстадивы обрезалась сверху. «Голову режет… Сегодня так весь день…» — пожаловалась Лобода.

Лобода порадовала мужчин и еще одним откровенным снимком. Певица разместила архивное фото, для которого снялась во время своей первой беременности. Светлана позировала обнаженной, прикрывшись лишь медвежьей шкурой.

Многие фанаты секс-бомбы высказали обеспокоенность ее здоровьем. «На Землю обрушилась магнитная буря, на 3 дня», «Берегите себя, пожалуйста, и поскорее выздоравливайте», «Выпейте обезболивающее», «Выздоравливайте, наша любимая Ло», – написали подписчики Instagram.