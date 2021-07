Бритни Спирс похвасталась снимком топлес, но фанаты ее не узнали (фото)

Фанаты предположили, что на фото позирует другой человек

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс опубликовала новую откровенную фотографию и озадачила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 39-летняя знаменитость запечатлена в ванной комнате. Она стоит топлес спиной к камере, убрав волосы вперед. На шее Спирс висит небольшая подвеска. Публикация набрала более 1,7 миллиона лайков.

instagram.com/britneyspears/

Фанаты не узнали звезду на опубликованном фото и предположили, что на нем позирует другой человек. «А где же ее татуировки?», «Вы же понимаете, что это не она?», «Какого черта, это не Бритни», «Освободите Бритни!», «Как это может быть она, если обе ее татуировки отсутствуют», — недоумевали они в комментариях.

