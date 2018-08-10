  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Подружка супруга Ани Лорак объявила войну хейтерам

    • Розсилка
    Подружка супруга Ани Лорак объявила войну хейтерам

    Яна Беляева устала от хамских комментариев в соцсети

    Финалистка конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» и возможная возлюбленная супруга украинской певицы Ани Лорак возмущена негативными комментариями в ее адрес.

    После того, как видео с Яной Беляевой и Муратом попало в сеть, поклонники певицы Ани Лорак устроили настоящую травлю девушке в соцсети Instagram.

    Девушка не выдержала такого напора и предупредила поклонников Лорак и недоброжелателей, что теперь за все не корректные комментарии она будет банить.

    Об этом Яна написала в соцсети.

    «Инстаграмм меня разблокировал. Так что я хочу предупредить своих хейтеров. С сегодняшнего дня, за каждый плохой коммент - в блок. Вы меня достали», - заявила Яна.

    24360894

    Напомним, что пристальное внимание к Яне появилось после того, как ее застукали в одном из караоке-клубов в объятиях супруга Ани Лорак. После публикации неоднозначного видео в сети, стало известно, что девушка принимает участие в международном конкурсе красоты.

    Читайте також
    скандал модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ