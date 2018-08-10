Подружка супруга Ани Лорак объявила войну хейтерам



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Яна Беляева устала от хамских комментариев в соцсети

Финалистка конкурса красоты «Мисс Украина Вселенная» и возможная возлюбленная супруга украинской певицы Ани Лорак возмущена негативными комментариями в ее адрес.

После того, как видео с Яной Беляевой и Муратом попало в сеть, поклонники певицы Ани Лорак устроили настоящую травлю девушке в соцсети Instagram.

Девушка не выдержала такого напора и предупредила поклонников Лорак и недоброжелателей, что теперь за все не корректные комментарии она будет банить.

Об этом Яна написала в соцсети.

«Инстаграмм меня разблокировал. Так что я хочу предупредить своих хейтеров. С сегодняшнего дня, за каждый плохой коммент - в блок. Вы меня достали», - заявила Яна.

Напомним, что пристальное внимание к Яне появилось после того, как ее застукали в одном из караоке-клубов в объятиях супруга Ани Лорак. После публикации неоднозначного видео в сети, стало известно, что девушка принимает участие в международном конкурсе красоты.