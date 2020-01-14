52-летняя Николь Кидман показала подтянутую фигуру на пляже (фото)



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Актриса наслаждалась солнцем и морем в милом купальнике и получила много комплиментов.

Фанаты в восторге от идеальной формы звезды

Голливудская актриса Николь Кидман побывала на море и невольно стала королевой пляжа. Актриса отдыхала с мужем Китом Урбаном, папарацци запечатлели пару во время купания. Особое впечатление на публику произвели фотографии Николь: она резвилась в воде в синем ретро-купальнике, состоящем из трусиков на высокой талии и топа с рюшами. 52-летняя звезда Голливуда была в прекрасной спортивной форме - стройная, подтянутая, без намека на лишний сантиметр.

«Такая высокая и стройная. Ноги просто супер. Многие женщины в ее возрасте не могут позволить себе выйти в купальнике. Даже я не могу», «Тело, конечно, в порядке, а с лицом что?», «С ее наращенными волосами и количеством филлеров в лице опасно заходить в воду», «Молодец Николь, держит себя в хорошей форме», - комментируют новые фотографии пользователи.

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