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    Шоу-биз

    Названы номинанты на анти-премию «Золотая малина»

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    В список попали Макконахи, Киану Ривз и &laquo;Кошки&raquo; - Названы номинанты на анти-премию «Золотая малина»
    В список попали Макконахи, Киану Ривз и «Кошки»

    Приз худшему актеру года на этот раз предстоит нешуточная борьба, ведь в номинантах сплошь звезды

    Организаторы премии за самые худшие кинодостижения года «Золотая малина» объявили список номинантов, которые поборются за статуэтки в этом году. В топе по количеству номинаций оказался провальный мюзикл «Кошки», который получил аж целых 10, в том числе за худший фильм, худший сценарий и худшие актерские перфомансы. К слову, за приз худшему актеру года на этот раз предстоит нешуточная борьба, ведь в номинантах сплошь звезды: Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Франко, Джон Траволта. В женской номинации, среди уже привыкших Меган Фокс и Миллы Йовович, оказалась и обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй.

    «Худший фильм»:

    «Годзилла: Король монстров»

    «Зеровилль»

    «Кошки»

    «Море соблазна»

    «Похороны Мэдэи»

    «Призраки Шэрон Тейт»

    «Репродукция»

    «Рэмбо: Последняя кровь»

    «Стекло»

    «Фанатик»

    «Хеллбой»

    Худший актер:

    Джерард Батлер («Падение ангела»)

    Мэттью Макконахи («Море соблазна»)

    Джеймс Макэвой («Стекло»)

    Киану Ривз («Репродукция»)

    Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)

    Джон Траволта («Фанатик»)

    Джеймс Франко («Зеровилль»)

    Дэвид Харбор («Хеллбой»)

    Худшая актриса:

    Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)

    Милла Йовович («Хеллбой»)

    Деми Мур («Корпоративные животные»)

    Тайлер Перри («Похороны Мэдэи»)

    Ребел Уилсон («Мошенницы»)

    Меган Фокс («Зеровилль»)

    Энн Хэтэуэй («Мошенницы» и «Море соблазна»)

    Франческа Хэйуорд («Кошки»)

    Худший режиссер:

    Андреа Берлофф («Адская кухня»)

    Эдриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»)

    Майкл Доэрти («Годзилла: Король монстров»)

    Фред Дtрст («Фанатик»)

    Нил Маршалл («Хеллбой»)

    Дэниэл Фэррандс («Призраки Шэрон Тэйт»)

    Джеймс Франко («Зеровилль»)

    Ной Хоули («Люси в небесах»)

    Том Хупер («Кошки»)

    М. Найт Шьямалан («Стекло»)

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    кино актриса актер
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