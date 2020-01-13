Названы номинанты на анти-премию «Золотая малина»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В список попали Макконахи, Киану Ривз и «Кошки»

Приз худшему актеру года на этот раз предстоит нешуточная борьба, ведь в номинантах сплошь звезды

Организаторы премии за самые худшие кинодостижения года «Золотая малина» объявили список номинантов, которые поборются за статуэтки в этом году. В топе по количеству номинаций оказался провальный мюзикл «Кошки», который получил аж целых 10, в том числе за худший фильм, худший сценарий и худшие актерские перфомансы. К слову, за приз худшему актеру года на этот раз предстоит нешуточная борьба, ведь в номинантах сплошь звезды: Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Франко, Джон Траволта. В женской номинации, среди уже привыкших Меган Фокс и Миллы Йовович, оказалась и обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй.

«Худший фильм»:

«Годзилла: Король монстров»

«Зеровилль»

«Кошки»

«Море соблазна»

«Похороны Мэдэи»

«Призраки Шэрон Тейт»

«Репродукция»

«Рэмбо: Последняя кровь»

«Стекло»

«Фанатик»

«Хеллбой»

Худший актер:

Джерард Батлер («Падение ангела»)

Мэттью Макконахи («Море соблазна»)

Джеймс Макэвой («Стекло»)

Киану Ривз («Репродукция»)

Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)

Джон Траволта («Фанатик»)

Джеймс Франко («Зеровилль»)

Дэвид Харбор («Хеллбой»)

Худшая актриса:

Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)

Милла Йовович («Хеллбой»)

Деми Мур («Корпоративные животные»)

Тайлер Перри («Похороны Мэдэи»)

Ребел Уилсон («Мошенницы»)

Меган Фокс («Зеровилль»)

Энн Хэтэуэй («Мошенницы» и «Море соблазна»)

Франческа Хэйуорд («Кошки»)

Худший режиссер:

Андреа Берлофф («Адская кухня»)

Эдриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»)

Майкл Доэрти («Годзилла: Король монстров»)

Фред Дtрст («Фанатик»)

Нил Маршалл («Хеллбой»)

Дэниэл Фэррандс («Призраки Шэрон Тэйт»)

Джеймс Франко («Зеровилль»)

Ной Хоули («Люси в небесах»)

Том Хупер («Кошки»)

М. Найт Шьямалан («Стекло»)