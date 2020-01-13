Названы номинанты на анти-премию «Золотая малина»
Приз худшему актеру года на этот раз предстоит нешуточная борьба, ведь в номинантах сплошь звезды
Организаторы премии за самые худшие кинодостижения года «Золотая малина» объявили список номинантов, которые поборются за статуэтки в этом году. В топе по количеству номинаций оказался провальный мюзикл «Кошки», который получил аж целых 10, в том числе за худший фильм, худший сценарий и худшие актерские перфомансы. К слову, за приз худшему актеру года на этот раз предстоит нешуточная борьба, ведь в номинантах сплошь звезды: Мэттью Макконахи, Джеймс Макэвой, Киану Ривз, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Франко, Джон Траволта. В женской номинации, среди уже привыкших Меган Фокс и Миллы Йовович, оказалась и обладательница «Оскара» Энн Хэтэуэй.
«Худший фильм»:
«Годзилла: Король монстров»
«Зеровилль»
«Кошки»
«Море соблазна»
«Похороны Мэдэи»
«Призраки Шэрон Тейт»
«Репродукция»
«Рэмбо: Последняя кровь»
«Стекло»
«Фанатик»
«Хеллбой»
Худший актер:
Джерард Батлер («Падение ангела»)
Мэттью Макконахи («Море соблазна»)
Джеймс Макэвой («Стекло»)
Киану Ривз («Репродукция»)
Сильвестр Сталлоне («Рэмбо: Последняя кровь»)
Джон Траволта («Фанатик»)
Джеймс Франко («Зеровилль»)
Дэвид Харбор («Хеллбой»)
Худшая актриса:
Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)
Милла Йовович («Хеллбой»)
Деми Мур («Корпоративные животные»)
Тайлер Перри («Похороны Мэдэи»)
Ребел Уилсон («Мошенницы»)
Меган Фокс («Зеровилль»)
Энн Хэтэуэй («Мошенницы» и «Море соблазна»)
Франческа Хэйуорд («Кошки»)
Худший режиссер:
Андреа Берлофф («Адская кухня»)
Эдриан Грюнберг («Рэмбо: Последняя кровь»)
Майкл Доэрти («Годзилла: Король монстров»)
Фред Дtрст («Фанатик»)
Нил Маршалл («Хеллбой»)
Дэниэл Фэррандс («Призраки Шэрон Тэйт»)
Джеймс Франко («Зеровилль»)
Ной Хоули («Люси в небесах»)
Том Хупер («Кошки»)
М. Найт Шьямалан («Стекло»)