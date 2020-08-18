53-летняя Сальма Хайек показала фанатам пышный бюст и лицо без макияжа



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Актриса Сальма Хайек instagram.com/salmahayek/

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи в купальнике и порадовала фанатов. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 53-летняя знаменитость лежит в купальнике коричневого цвета, склонив голову к бассейну. Она запечатлела себя без макияжа. Публикация с хештегом #sundayvibes набрала больше 580 тысяч лайков.

instagram.com/salmahayek/

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вы только посмотрите на нее! Разве молодые девушки могут с ней сравниться?», «Идеальная», «У тебя невероятная фигура, какие формы!», «Ты и есть олицетворение естественной красоты», — восхищались они.

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Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях