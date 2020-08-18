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    Шоу-биз

    53-летняя Сальма Хайек показала фанатам пышный бюст и лицо без макияжа

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    Актриса Сальма Хайек - 53-летняя Сальма Хайек показала фанатам пышный бюст и лицо без макияжа
    Актриса Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи в купальнике и порадовала фанатов. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке 53-летняя знаменитость лежит в купальнике коричневого цвета, склонив голову к бассейну. Она запечатлела себя без макияжа. Публикация с хештегом #sundayvibes набрала больше 580 тысяч лайков.

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    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вы только посмотрите на нее! Разве молодые девушки могут с ней сравниться?», «Идеальная», «У тебя невероятная фигура, какие формы!», «Ты и есть олицетворение естественной красоты», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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    Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях
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