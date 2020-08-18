Дочь Мадонны в мини сверкнула небритыми подмышками на фото с матерью



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Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес Фото: @madonna

Поклонники поп-исполнительницы принялись обсуждать внешний вид ее дочери в комментариях

Внешний вид дочери американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес на их совместном фото озадачил пользователей сети. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном снимке мать и дочь сняли в обнимку во время празднования 62-летия Мадонны на Ямайке. 23-летняя модель попала в кадр в голубом мини-платье без рукавов и с небритыми подмышками.

Поклонники поп-исполнительницы принялись обсуждать внешний вид ее дочери в комментариях. «С днем рождения! Мне нравятся снимки и наряд Лолы (за исключением волосатых подмышек)», «Мадонна, что случилось с подмышками твоей дочери?», «Лурдес следует побриться», «Боже, волосатые подмышки!» — высказывались они

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