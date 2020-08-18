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    Шоу-биз

    Дочь Мадонны в мини сверкнула небритыми подмышками на фото с матерью

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    Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес - Дочь Мадонны в мини сверкнула небритыми подмышками на фото с матерью
    Дочь американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес
    Фото: @madonna

    Поклонники поп-исполнительницы принялись обсуждать внешний вид ее дочери в комментариях

    Внешний вид дочери американской поп-исполнительницы Мадонны Леон Лурдес на их совместном фото озадачил пользователей сети. Соответствующий кадр появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

    На размещенном снимке мать и дочь сняли в обнимку во время празднования 62-летия Мадонны на Ямайке. 23-летняя модель попала в кадр в голубом мини-платье без рукавов и с небритыми подмышками.

    snimokkkennn

    Поклонники поп-исполнительницы принялись обсуждать внешний вид ее дочери в комментариях. «С днем рождения! Мне нравятся снимки и наряд Лолы (за исключением волосатых подмышек)», «Мадонна, что случилось с подмышками твоей дочери?», «Лурдес следует побриться», «Боже, волосатые подмышки!» — высказывались они

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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