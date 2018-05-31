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    54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне ждет ребенка

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    Бриджит Нильсен - 54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне ждет ребенка
    Бриджит Нильсен

    54-летняя Бриджит Нильсен, известная по фильмам «Рыжая Соня», «Рокки-4» и «Кобра», беременна

    Об этом актриса рассказала лично на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий снимок.

    «Семья становится больше», - так подписала снимок Нильсен, с 2006 года состоящая в браке с продюсером Маттиа Десси.

    Для пары это будет первый общий ребенок, в то время как у Бриджит есть четверо сыновей от предыдущих отношений - 34-летний Джулиан от музыканта Каспера Виндинга, 28-летний Киллиан от игрока в американский футбол Марка Гастино, 25-летний Дуглас Аарон и 18-летний Рауль Айртон от автогонщика Рауля Майера.

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    54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне ждет ребенка
    54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне ждет ребенка

    На протяжении трех лет Нильсен была замужем за Сильвестром Сталлоне, но общих детей у них нет.

    Джерело: Hello!

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