54-летняя экс-супруга Сильвестра Сталлоне ждет ребенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бриджит Нильсен

54-летняя Бриджит Нильсен, известная по фильмам «Рыжая Соня», «Рокки-4» и «Кобра», беременна

Об этом актриса рассказала лично на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующий снимок.

«Семья становится больше», - так подписала снимок Нильсен, с 2006 года состоящая в браке с продюсером Маттиа Десси.

Для пары это будет первый общий ребенок, в то время как у Бриджит есть четверо сыновей от предыдущих отношений - 34-летний Джулиан от музыканта Каспера Виндинга, 28-летний Киллиан от игрока в американский футбол Марка Гастино, 25-летний Дуглас Аарон и 18-летний Рауль Айртон от автогонщика Рауля Майера.

На протяжении трех лет Нильсен была замужем за Сильвестром Сталлоне, но общих детей у них нет.

Джерело: Hello!