Анджелина Джоли и Элль Фаннинг повеселились на съемках «Малефисенты 2»

Накануне свадьбы принца Гарри и Меган Маркл Анджелина Джоли с детьми прилетела в Великобританию

И мировые СМИ предположили, что актриса тоже приглашена на церемонию в Виндзоре. Однако в Лондон Анджелину привели мероприятия по подготовке к съемкам нового проекта Disney, продолжения популярного фильма 2014 года «Малефисента».

Вчера на студии Pinewood Studios в Бакингемшире съемкам официально был дан старт. Первыми фотографиями с бэкстейджа в Instagram поделилась исполнительница еще одной главной роли, принцессы Авроры, - Элль Фаннинг.

Съемки «Малефисенты 2» будут проходить в Атланте, штат Джорджия, и на дополнительных площадках в Великобритании. Помимо Джоли и Фаннинг, в картине примут участие Сэм Райли (Диаваль), Мишель Пфайффер (королева Ингрит), Чиветель Эджиофор, Эд Скрейн, Роберт Линдсэй, Харрис Дикинсон (принц Филипп), Имельда Стонтон (фея Нотграсс), Джуно Темпл (фея Фислвит) и Лесли Мэнвилл (фея Флитл). Режиссером второй части истории выступит Хоаким Роннинг.