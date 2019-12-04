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    Шоу-биз

    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)

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    <p>54-летняя актриса похвасталась потрясающей фигурой на новых снимках в Instagram</p> <div>instagram.com/elizabethhurley1/</div> - 54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)

    54-летняя актриса похвасталась потрясающей фигурой на новых снимках в Instagram

    instagram.com/elizabethhurley1/

    Знаменитая актриса уже приготовила новогодние подарки для своих многочисленных подписчиков

    Элизабет Херли выпустила свежую коллекцию купальников и посчитала, что сама прекрасно справится с их демонстрацией. В Инстаграме Элизабет анонсировала внушительные скидки на бикини в честь Черной пятницы.

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    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)
    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)
    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)
    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)
    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)
    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)
    54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)
    instagram.com/elizabethhurley1/

    Подписчики звезды в очередной раз восхитились ее стройностью и попросили поделиться секретом вечной молодости. Как известно, Херли не любит заниматься до изнеможения в спортзале, а предпочитает танцы, йогу, плавание и пешие прогулки. Кроме того, она строго следит за тем, что ест, в ее рационе нет места жареному, сладкому и мучному. В одном из интервью Элизабет призналась, что для похудения ей достаточно пару дней питаться овощным супом и травяным чаем.

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
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