54-летняя Элизабет Херли показала идеальное тело в бикини (фото)



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54-летняя актриса похвасталась потрясающей фигурой на новых снимках в Instagram instagram.com/elizabethhurley1/

Знаменитая актриса уже приготовила новогодние подарки для своих многочисленных подписчиков

Элизабет Херли выпустила свежую коллекцию купальников и посчитала, что сама прекрасно справится с их демонстрацией. В Инстаграме Элизабет анонсировала внушительные скидки на бикини в честь Черной пятницы.

Подписчики звезды в очередной раз восхитились ее стройностью и попросили поделиться секретом вечной молодости. Как известно, Херли не любит заниматься до изнеможения в спортзале, а предпочитает танцы, йогу, плавание и пешие прогулки. Кроме того, она строго следит за тем, что ест, в ее рационе нет места жареному, сладкому и мучному. В одном из интервью Элизабет призналась, что для похудения ей достаточно пару дней питаться овощным супом и травяным чаем.