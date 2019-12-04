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    Шоу-биз

    Светлана Лобода в мини приняла дерзкую позу в самолете

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    <p>37-летняя Светлана Лобода показала провокационный лук</p> <div>instagram.com/lobodaofficial</div> - Светлана Лобода в мини приняла дерзкую позу в самолете

    37-летняя Светлана Лобода показала провокационный лук

    instagram.com/lobodaofficial

    Исполнительница хита «Твои глаза» в сексуальном наряде позировала в самолете

    37-летняя Светлана Лобода поделилась ярким кадром, сделанным на борту авиалайнера. Светлана выбрала наряд в стиле total-black. Она надела топ с коротким рукавом и короткие кожаные шорты с высокой талией. Образ дополнили черные ботфорты из блестящей кожи и стильные украшения в виде цепочки и браслетов.

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    Светлана Лобода в мини приняла дерзкую позу в самолете
    Светлана Лобода в мини приняла дерзкую позу в самолете
    instagram.com/lobodaofficial

    Компанию поп-диве составила маленькая собака породы чихуахуа, которую она нежно обнимала. Фанаты высоко оценили достоинства фигуры Светланы. Они осыпали ее восторженными комплиментами. Многие поинтересовались, живое ли животное или игрушечное.

     «На этом фото кому-то повезло. Я думаю – этой псинке», «Няша», «Огонь, великолепна», «Как откровенно», «Супер», «Красотка», «Собака живая», «Это игрушка, скорее всего», «Да, у нее странная морда», «Светлана Сергеевна похитила мое сердце», «Классная», «Ножки идеальные», – отметили фолловеры.

     

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