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    Шоу-биз

    Соблазнительная Тина Кароль в черном боди взбудоражили сеть пикантным фото

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    Поклонники Кароль пришли в дикий восторг от увиденного - Соблазнительная Тина Кароль в черном боди взбудоражили сеть пикантным фото
    Поклонники Кароль пришли в дикий восторг от увиденного

    Певица поделилась откровенным снимком

    Украинская популярная певица Тина Кароль обожает радовать поклонников яркими и провокационными фото. В этот раз секс-символ украинского шоу-бизнеса вновь взбудоражила сеть пикантным снимком.

    На своей странице в Инстаграме певица опубликовала фото, на котором эротично позирует в черном боди. Сексуальности образа добавил эффект мокрых волос и пикантная поза звезды.

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    Поклонники Кароль пришли в дикий восторг от увиденного и не смогли сдержать своих эмоций в комментариях к фото.

    «Вот это поворот! Тина!», «Это даже не огонь, это настоящий пожар», «И тут у меня пропал дар речи», - писали под снимком потрясены подписчики артистки.

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