55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком

Поклонники восхитились внешним видом фотомодели

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поздравила подписчиков с католическим Рождеством откровенным снимком. Публикация появилась на ее странице в Instagram в пятницу, 25 декабря.

На размещенном фото 55-летняя знаменитость позирует напротив снежного леса в красном купальнике собственной марки пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Стоимость бикини составляет 196 долларов. Херли добавила на кадр изображения новогоднего колпака и белых медведей с помощью фотошопа.

В комментариях под постом, который набрал почти 90 тысяч лайков, поклонники восхитились внешним видом фотомодели и поблагодарили ее за поздравления. «Красотка! Поздравляю тебя с Рождеством», «Мне кажется, что даже в 40 лет я буду выглядеть хуже», «Какая же ты красивая! С праздником», «Счастливого Рождества», — писали фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.