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    Шоу-биз

    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком

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    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли - 55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли
    Фото: @elizabethhurley1

    Поклонники восхитились внешним видом фотомодели

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поздравила подписчиков с католическим Рождеством откровенным снимком. Публикация появилась на ее странице в Instagram в пятницу, 25 декабря.

    На размещенном фото 55-летняя знаменитость позирует напротив снежного леса в красном купальнике собственной марки пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Стоимость бикини составляет 196 долларов. Херли добавила на кадр изображения новогоднего колпака и белых медведей с помощью фотошопа.

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    В комментариях под постом, который набрал почти 90 тысяч лайков, поклонники восхитились внешним видом фотомодели и поблагодарили ее за поздравления. «Красотка! Поздравляю тебя с Рождеством», «Мне кажется, что даже в 40 лет я буду выглядеть хуже», «Какая же ты красивая! С праздником», «Счастливого Рождества», — писали фанаты.

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    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком
    55-летняя актриса поздравила подписчиков с праздниками откровенным снимком

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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