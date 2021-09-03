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    55-летняя Сальма Хайек в купальнике показала фигуру, которой позавидует любая девушка (фото)

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    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек - 55-летняя Сальма Хайек в купальнике показала фигуру, которой позавидует любая девушка (фото)
    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Звезда взволновала фанатов

    Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном наряде в честь дня рождения и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети снимке знаменитость позирует в воде на фоне тропического пляжа. Ее запечатлели с мокрыми волосами в слитном купальном костюме голубого цвета. «С 55-летием меня. Жду новых приключений», — подписала она пост, который набрал почти миллион лайков. Известно, что 2 сентября Хайек исполнилось 55 лет.

    instagram.com/salmahayek/
    instagram.com/salmahayek/

    Фанаты оценили внешний вид актрисы и принялись поздравлять ее в комментариях. «Ты безумно красивая!», «Люблю тебя, Сальма! С днем рождения!», «Потрясающая», «Сногсшибательная естественная красота. С днем рождения!», «Ты выглядишь максимум на 29 лет», — писали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    55-летняя Сальма Хайек в купальнике показала фигуру, которой позавидует любая девушка (фото)