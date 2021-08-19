Осадчая родила третьего ребенка. Горбунов показал фото

В семье теперь воспитывать троих ребят

В семье телеведущих Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова родился сын. Об этом сообщил Горбунов в своем Instagram.

«Сегодня, 19 августа в 5.05 утра в нашей семье произошло счастливое, долгожданное событие - у нас родился еще один сынок!! Горжусь тобой, наша мама!! Люблю тебя! Мы очень счастливы!!! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину, и видеть как появляется на свет твой ребенок!! Спасибо тебе за это!! », - эмоционально подписал фотографии Горбунов.

Пара уже воспитывает общего сына Ивана и сына Осадчей от предыдущих отношений.Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».