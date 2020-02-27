Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Седокова планирует неделю посидеть на диете

Певица опубликовала снимок с отдыха, подразнив поклонников

Бывшая участница популярной украинской группы «ВиаГра» Анна Седокова опубликовала фото из отпуска, на котором позирует в белоснежном мини-бикини. Купальник подчеркнул загар звезды и позволил похвастаться соблазнительными формами.

Поклонники были поражены тому, как выглядит Седокова. «Фигура огонь», «Я думаю, что не надо тебе худеть», «Идеальная же», «Нельзя быть такой», «Какой бомбический купальник», «Роскошная фигура», «Сочная, глаз не оторвать», — прокомментировали фото подписчики.

А вот Анна рассказала, что намерена похудеть к майским праздникам. «Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость. Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь», — поделилась девушка. Она призналась, что ей придется отказаться от яиц и молочных продуктов. Пока певица планирует неделю посидеть на диете.