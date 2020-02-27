  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)

    • Розсилка
    <p>Седокова планирует неделю посидеть на диете</p> <div></div> - Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)

    Седокова планирует неделю посидеть на диете

    Певица опубликовала снимок с отдыха, подразнив поклонников

    Бывшая участница популярной украинской группы «ВиаГра» Анна Седокова опубликовала фото из отпуска, на котором позирует в белоснежном мини-бикини. Купальник подчеркнул загар звезды и позволил похвастаться соблазнительными формами.

    screenshot_7_25

    Поклонники были поражены тому, как выглядит Седокова. «Фигура огонь», «Я думаю, что не надо тебе худеть», «Идеальная же», «Нельзя быть такой», «Какой бомбический купальник», «Роскошная фигура», «Сочная, глаз не оторвать», — прокомментировали фото подписчики.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)
    Экс-«ВиаГра» Седокова блеснула пышной фигурой в мини-бикини (фото)

    А вот Анна рассказала, что намерена похудеть к майским праздникам. «Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость. Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь», — поделилась девушка. Она призналась, что ей придется отказаться от яиц и молочных продуктов. Пока певица планирует неделю посидеть на диете.

     Читайте также: Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ