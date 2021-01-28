58-летняя Деми Мур на модном показе ужаснула обезображенным после пластики лицом (фото)

Звезда потрясла зрителей

58-летняя голливудская актриса Деми Мур впервые вышла на подиум в рамках Недели высокой моды в Париже. Звезда была практически неузнаваема после «уколов красоты».

Креативный директор Fendi предложил Мур стать частью показа и выйти на подиум. Кинозвезда согласилась представить новую коллекцию бренда сезона весна-лето – 2021. Для Деми это яркий опыт, а для зрителей — приятный сюрприз.

Вот только узнали бывшую жену Брюса Уиллиса с трудом. Мур дефилировала в брючном костюме из черного атласа и блузке с экстремальным вырезом. Волосы собрали на затылке, макияжа почти не было. Но скулы Деми выглядели не так, как всегда. Их как будто обтягивали щеки актрисы.

Преображение двукратной номинантки на премию «Золотой глобус» обсудили зрители шоу, а также ее поклонники. Многие предположили, что Мур увлеклась филлерами. Некоторые заметили и изменение кончика носа актрисы.

Ранее «Скотч» показывал откровенные фото дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье.

Румер позировала на кровати. На дочери голливудских звезд было желтое бра и трусики с завышенной талией. Уиллис распустила длинные темные волосы и подчеркнула выразительные черты лица с помощью макияжа в натуральных оттенках. Компанию инстазвезде составила собака по кличке Долорес.