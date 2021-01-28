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    58-летняя Деми Мур на модном показе ужаснула обезображенным после пластики лицом (фото)

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    58-летняя голливудская актриса Деми Мур - 58-летняя Деми Мур на модном показе ужаснула обезображенным после пластики лицом (фото)
    58-летняя голливудская актриса Деми Мур

    Звезда потрясла зрителей

    58-летняя голливудская актриса Деми Мур впервые вышла на подиум в рамках Недели высокой моды в Париже. Звезда была практически неузнаваема после «уколов красоты».

    Креативный директор Fendi предложил Мур стать частью показа и выйти на подиум. Кинозвезда согласилась представить новую коллекцию бренда сезона весна-лето – 2021. Для Деми это яркий опыт, а для зрителей — приятный сюрприз.

    Вот только узнали бывшую жену Брюса Уиллиса с трудом. Мур дефилировала в брючном костюме из черного атласа и блузке с экстремальным вырезом. Волосы собрали на затылке, макияжа почти не было. Но скулы Деми выглядели не так, как всегда. Их как будто обтягивали щеки актрисы.

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    58-летняя Деми Мур на модном показе ужаснула обезображенным после пластики лицом (фото)
    58-летняя Деми Мур на модном показе ужаснула обезображенным после пластики лицом (фото)
    58-летняя Деми Мур на модном показе ужаснула обезображенным после пластики лицом (фото)

    Преображение двукратной номинантки на премию «Золотой глобус» обсудили зрители шоу, а также ее поклонники. Многие предположили, что Мур увлеклась филлерами. Некоторые заметили и изменение кончика носа актрисы.

    Ранее «Скотч» показывал откровенные фото дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса в белье.

    Румер позировала на кровати. На дочери голливудских звезд было желтое бра и трусики с завышенной талией. Уиллис распустила длинные темные волосы и подчеркнула выразительные черты лица с помощью макияжа в натуральных оттенках. Компанию инстазвезде составила собака по кличке Долорес.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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