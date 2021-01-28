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    Шоу-биз

    53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя. Опубликованы фото с торжества

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    53-летняя актриса и модель Памела Андерсон - 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя. Опубликованы фото с торжества
    53-летняя актриса и модель Памела Андерсон

    53-летняя актриса и модель Памела Андерсон

    53-летняя актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Избранником актрисы стал ее 40-летний телохранитель Дэн Хейхерст. Тайное торжество состоялось на заднем дворе огромного поместья, которое Андерсон унаследовала от своих бабушек и дедушек в родном Ледисмите, на восточной стороне острова Ванкувер, Канада. Там поженились и ее родители. Памела выбрала для свадьбы нежный аутфит. На ней была винтажная шелковая сорочка 1940-х годов, которая открыла изящную шею и подчеркнула декольте.

    Звезда сериала «Спасатели Малибу» сделала акцент на талии благодаря корсету от Lace Embrace. Модель примерила воздушную юбку от свадебного бренда Joanna Delaney Bridal и фату от Valentino. Под платьем Памелы оказались вовсе не туфли на шпильке, в которых обычно позирует. Теледива надела прочные резиновые сапоги Hunter. «Это канадская девушка во мне», — сказала Андерсон.

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    53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя. Опубликованы фото с торжества
    53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя. Опубликованы фото с торжества
    53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя. Опубликованы фото с торжества
    53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя. Опубликованы фото с торжества

    «Я думаю, что в этом романтическом доме много целительной энергии, мне здесь спокойно. Это большое владение, но несколько человек, проходящих мимо, могли увидеть сказочное платье с длинной вуалью принцессы Дианы, волочащейся по грязи. Небеса», — порадовалась Памела.

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес телохранитель
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