53-летняя Памела Андерсон вышла замуж за телохранителя. Опубликованы фото с торжества

53-летняя актриса и модель Памела Андерсон

53-летняя актриса и модель Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Избранником актрисы стал ее 40-летний телохранитель Дэн Хейхерст. Тайное торжество состоялось на заднем дворе огромного поместья, которое Андерсон унаследовала от своих бабушек и дедушек в родном Ледисмите, на восточной стороне острова Ванкувер, Канада. Там поженились и ее родители. Памела выбрала для свадьбы нежный аутфит. На ней была винтажная шелковая сорочка 1940-х годов, которая открыла изящную шею и подчеркнула декольте.

Звезда сериала «Спасатели Малибу» сделала акцент на талии благодаря корсету от Lace Embrace. Модель примерила воздушную юбку от свадебного бренда Joanna Delaney Bridal и фату от Valentino. Под платьем Памелы оказались вовсе не туфли на шпильке, в которых обычно позирует. Теледива надела прочные резиновые сапоги Hunter. «Это канадская девушка во мне», — сказала Андерсон.

«Я думаю, что в этом романтическом доме много целительной энергии, мне здесь спокойно. Это большое владение, но несколько человек, проходящих мимо, могли увидеть сказочное платье с длинной вуалью принцессы Дианы, волочащейся по грязи. Небеса», — порадовалась Памела.

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