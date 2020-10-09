Tayanna в пикантном мини похвасталась длинными ножками



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Певица Татьяна Решетняк instagram.com/tayanna_reshetnyak/

Пользователи не обошли вниманием новую публикацию кумира

Известная украинская певица Tayanna снова решила порадовать своих фанатов соблазнительным фото.

Знаменитость разместила в фотоблоге снимок, где сосредоточено позирует сидя на лестнице. На фотографии артистка предстала в мини-платье от украинского дизайнера Ивана Фролова. Наряд и поза изрядно подчеркнули стройные ножки артистки.

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Пользователи не обошли вниманием новую публикацию кумира и не потеряли возможности порадовать исполнительницу комплиментами.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает