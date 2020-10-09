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    Шоу-биз

    Tayanna в пикантном мини похвасталась длинными ножками

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    Певица Татьяна Решетняк - Tayanna в пикантном мини похвасталась длинными ножками
    Певица Татьяна Решетняк
    instagram.com/tayanna_reshetnyak/

    Пользователи не обошли вниманием новую публикацию кумира

    Известная украинская певица Tayanna снова решила порадовать своих фанатов соблазнительным фото.

    Знаменитость разместила в фотоблоге снимок, где сосредоточено позирует сидя на лестнице. На фотографии артистка предстала в мини-платье от украинского дизайнера Ивана Фролова. Наряд и поза изрядно подчеркнули стройные ножки артистки.

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    Tayanna в пикантном мини похвасталась длинными ножками
    Tayanna в пикантном мини похвасталась длинными ножками
    instagram.com/tayanna_reshetnyak/

    «Наконец уже завтра вы сможете увидеть то, что мы вдохновенно создавали вместе с Аланом Бадоевым — 5 видеопортретов, на которые я очень ждала. И надеюсь, они вам тоже понравятся», -заинтриговала звезда

    Пользователи не обошли вниманием новую публикацию кумира и не потеряли возможности порадовать исполнительницу комплиментами.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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