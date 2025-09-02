Головна Скотч Шоу-біз
Акордеоніст Завадський поїхав у село, аби виступити перед тяжкохворим легендарним диктором

Максим Бурич
З 2009 року, після невдалої операції, Олександр Сафонов прикутий до інвалідного візка
колаж: glavcom.ua

Акордеоніст Завадський зіграв для легендарного диктора шість музичних творів

Відомий український акордеоніст Ігор Завадський здійснив поїздку на Черкащину, де дав приватний концерт для легендарного телевізійного диктора Олександра Сафонова, який уже 15 років є паралізованим. Цей виступ викликав у тяжкохворого чоловіка сльози, які, за словами Завадського, були «сльозами щастя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Завадського.

Як зазначив Ігор Завадський, він разом із журналістом Миколою Канішевським та телеведучою Тетяною Цимбал відвідали село Поташ, де мешкає Олександр Сафонов. Дізнавшись, що диктор при свідомості, Завадський зіграв для нього шість музичних творів, серед яких були заставки до популярних телепередач.

Акордеоніст Завадський поїхав у село, аби виступити перед тяжкохворим легендарним диктором фото 1
фото: Ігор Завадський

Музика нагадала Сафонову про молоді роки, і він, попри те, що давно не міг плакати, розчулився. Завадський пообіцяв повернутися 28 листопада, у день 82-річчя Сафонова, аби дати ще один концерт.

Олександр Сафонов

Акордеоніст Завадський поїхав у село, аби виступити перед тяжкохворим легендарним диктором фото 2
фото: Олександр Сафонов

Олександр Сафонов – народний артист України та старший диктор Українського телебачення. Його називали «голосом епохи» та «еталоном українського мовлення». Він працював диктором з 1967 року, а з 1978-го став обличчям Державної телерадіомовної компанії України, де протягом десятиліть повідомляв українцям про головні події в країні. Окрім інформаційного мовлення, він був ведучим багатьох державних святкових концертів та урочистостей.

Акордеоніст Завадський поїхав у село, аби виступити перед тяжкохворим легендарним диктором фото 3
фото: Олександр Сафонов

З 2009 року, після невдалої операції, він прикутий до інвалідного візка та має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, після боротьби з важкою хворобою помер режисер, зокрема, телешоу «Караоке на майдані» Віталій Жданко

