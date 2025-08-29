Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 30-31 серпня

У суботу у театрі «Берегиня» відбудеться прем'єра вистави «Коханий нелюб»

Цього вікенду, з 30 по 31 серпня, столиця пропонує насичену програму: відвідайте концерт «Симфонія Лаври» у Києво-Печерській Лаврі, насолодіться безсмертною оперою Дж. Верді «Травіата» в Національній опері, або завітайте на стендап-шоу «Суд над коміком» для гарного настрою. Крім того, у місті триває низка цікавих виставок, що дозволить поринути у світ мистецтва та історії.

«Главком» пропонує до вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 30-31 серпня.

Зміст

Музеї

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 9 листопада – виставка «Іван Марчук. Пробудження»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – цикл екскурсій виставкою «Іван Марчук. Пробудження»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 серпня – виставка сучасних митців, учасників тематичного конкурсу «Коли каштани в Києві цвітуть…»;

31 серпня – Прогулянка садибою «Та тут же жив Грушевський!»

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 20 вересня – виставка «Музей визвольної боротьби України у Празі: 100 років»;

30-31 серпня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

до 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

протягом місяця – кураторські екскурсії виставкою «Українки».

до 31 серпня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 серпня – виставка «Українські обличчя зони».

30 серпня – закриття виставки «Портал Бруно. Графіка, живопис (ШІ)». Автор – Ян Куліневич;

протягом місяця – проєкт «Арттерапія у кінному клубі «Спорт-Еліт».

30-31 серпня – останні дні роботи виставки «Кудрявська, 9. Мазюкевичі».

30-31 серпня – виставка українських художників.

30 серпня – закриття виставки дитячого живопису «Янголи миру» художньої студії Тетяни Золотухіної.

30-31 серпня – виставка вибійчаних творів ХVІІІ–ХХІ ст. з колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – віртуальна галерея творів народної художниці України Марії Примаченко (роботи мисткині з альбомів 1940-х рр. із колекції НМДМУ);

до 7 вересня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 21 вересня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ;

до 12 жовтня – виставка «Бережіть планету Земля». Твори художнього скла Олега Гущина, Альберта Балабіна, Володимира Геншке, Івана Аполлонова. Із колекції НМДМУ.

Виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ – ХХІ ст. Нові надходження»

Художниця Олена Придувалова фото: Національний музей декоративного мистецтва України

Виставкова експозиція презентує твори 13 художників, серед них – відома художниця Олена Придувалова. В експозиції виставки представлено її диптих, що складається з роботи «Початок фуршету» та «Святковий обід». Ці картини є частиною серії «Трапези». Вони експонувались на виставці «Прозорість», яка проходила в музеї у грудні 2024 року.

«Я подумала, що нас всіх об’єднує, що залишається в пам'яті, підтримує. Це зустрічі, спілкування, радісні і трагічні Трапези. Мої 10 робіт про це. Там є і «Весілля» і «Фуршет», «Святковий обід» і «Поминальна вечеря» і «Розмова на двох», – зазначає авторка.

Художниця часто пише гуашшю, порівнюючи цю техніку із фресковим живописом. Характерна риса її робіт – яскраві кольори. Пані Олена розповідає, що з дитинства все сприймала через колір, бачила світ у колірних стосунках, про що свідчать її дитячі малюнки.

Коли: виставка триватиме до 31 серпня

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

30 серпня – 9 вересня – виставка «Відродження символів весільної вишивки Східного Поділля».

до 31 серпня – виставка традиційного українського стародавнього вбрання «Вільна країна: нескорені строї»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 31 серпня – виставка фотоколажів «Об’єднаймось, щоб вистояти і перемогти».

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

упродовж місяця – виставка українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

упродовж місяця – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

30 серпня – 15 вересня – фотовиставка «Моя Батьківщина – вільна Україна» (спільно з КО НСФУ);

30 серпня – 15 вересня – тематична виставка «Символ волі та незламності» (фонди музею).

Виставка прапорів «Символ волі та незламності»

У музеї «Київська фортеця» триває виставка прапорів з власних фондів «Символ волі та незламності».

Коли: до 15 вересня, крім понеділка, з 10:00 до 17:00, у п'ятницю з 10:00 до 16:00

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вул.Госпітальна, 24-А.

до 5 вересня – історико-мистецький проєкт «Едельвейси» спільно з Надією Харт;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 31 серпня – виставка «Михайло Гуйда і класики»;

до 31 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 26 жовтня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським»;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 31 серпня – оглядові екскурсії музеєм.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – виставка «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щовихідних – працює Музейний дворик;

30 серпня – літні етюди. Суботній скетчинг у Музеї Ханенків.

до 5 вересня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» і БФ «ЯМаріуполь», кураторська екскурсія виставкою «Ода механіці та стану гри».

Виставка «Ода механіці та стану гри»

На виставці експоновано понад 90 цікавинок – рухомих іграшок, техніки та навчальних механізмів, більшість з яких створена ще 1880-х років німецьким інженером Францем Рело саме з просвітницькою/навчальною метою. «Близнюки» цих моделей перебувають в колекціях музеїв технічних університетів Європи та США, а також і в КПІ.

Усі вони поєднані в 11 тематичних комплексів, взаємодоповнюючи і розкриваючи глибші сенси.

Коли: виставка триває до 5 вересня 2025 року з 9:00 до 17:00 по робочих днях

Місце проведення: Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при НТУУ КПІ, Київська політехніка,

корпуси 6 та 6-Б.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

30 серпня – «Троє поросят», віршована комедія;

31 серпня – «Мама для мамонтенятка», неймовірна історія.

Опера «Травіата»

Опера «Травіата» (1853), заснована на романі Александра Дюма-сина «Дама з камеліями», є одним з найвідоміших творів італійського композитора Джузеппе Верді. Опера розповідає трагічну історію Віолетти, куртизанки, яка гине в боротьбі за своє щастя з жорстоким і лицемірним суспільством. Прототипом головної героїні стала реальна паризька куртизанка Марі Дюплессі, чия доля надихнула Дюма на написання роману.

«Травіата» посіла особливе місце у світовій музиці, вплинувши на подальший розвиток оперного мистецтва. Як сказав сам Дюма-син: «Через якихось п'ятдесят років ніхто б і не згадав про мою «Даму з камеліями», але Верді зробив її безсмертною».

Коли: 30 серпня, 15:00

Місце проведення: Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка, вул. Володимирська, 50.

Вистава «Коханий нелюб»

У суботу у театрі «Берегиня» відбудеться прем'єра вистави «Коханий нелюб». Що може бути прекрасніше, ніж момент зародження кохання між чоловіком та жінкою? Буря емоцій, наелектризована пристрастями атмосфера.., а якщо обидва учасники історії мають почуття гумору та схильність до розіграшів, то спокійне життя для оточуючих не зможе гарантувати ніхто.

Музична комедія на дві дії за п'єсою Я. Стельмаха «Кохання в стилі бароко» – це вистава, в якій поєднано інтригу, трішки шекспірівської філософії, музику бароко, фольклор та сучасні ритми.

Коли: 30 серпня, 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Бібліотеки

30 серпня – участь у щорічному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» – забіг, пошанування памʼяті Героїв, зустріч з ветеранами і членами їхніх родин;

30 серпня – розмовний клуб English Speaking Club.

до 30 серпня – до Дня Незалежності України, книжкова виставка «Війнами втомлена та ніким не зломлена!..»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

Концерти

Концерт «Симфонія Лаври»

Видатна та знакова подія – концерт «Симфонія Лаври», який відбудеться у головній святині українського народу – на площі Успенського собору Києво-Печерської Лаври, біля підніжжя Великої Лаврської дзвіниці. Неймовірна симфонічна музика з лаврських схилів відлунюватиметься над усім Києвом. У кращих світових традиціях живе звучання симфонічного оркестру на території національної історичної памʼятки зачарує та не залишить байдужим.

Для вас гратиме Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України під орудою Антонія Кедровського.

Коли: 30 серпня, 15:00

Місце проведення: Києво-Печерська лавра, вул. Лаврська, 9.

Ліга Сміху

30 серпня, о 15:00 у Києві відбудеться важлива подія для всіх шанувальників гумору: на сцені відбудеться перший етап фінальної частини сезону популярного шоу «Ліга Сміху».

На учасників чекають три конкурси, за результатами яких лише найсмішніші зможуть продовжити боротьбу за перемогу. Боротьба обіцяє бути напруженою, адже наставники та їхні команди націлені на фінал.

На сцену вийдуть:

Команда «Западенці» разом зі своєю зірковою наставницею Олею Поляковою.

Команда «Світло» під керівництвом Маші Єфросиніної.

Команда «Хеклери» з наставником Юрієм Ткачем.

У рамках другого півфінального блоку, о 18:00, на сцену вийдуть ще три команди, які змагатимуться за право потрапити до фіналу. Ця гра обіцяє бути особливо напруженою та емоційною, адже її результат визначить склад фіналістів.

За місце у фіналі боротимуться:

Команда «Волонтери» з наставниками Бампером і Сусом.

Команда «Дикий Лис» під керівництвом Івана Люлєнова.

Команда «Збірна Механіків» та їхній зірковий тренер Євген Кошовий.

Організатори зазначають, що це буде справді гаряче й непередбачувано, адже імпровізаційні конкурси не готуються заздалегідь, а рішення про вибування команди прийматиметься на основі реакції глядачів.

Коли: 29 серпня, 15:00, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Олександр Положинський – Розставання з літом

31 серпня Олександр Положинський повертається на сцену Docker Pub – зі щирими текстами, драйвовою енергетикою та особливим настроєм переходу до осені. Очікуються: знакові композиції з репертуару Тартак, Бувʼє, Ол.Ів.’є. Потужна програма, наповнена емоціями та атмосферою теплого творчого вечора.

Коли: 31 серпня, 18:00

Місце проведення: Докер Паб (Docker Pub), вул. Богатирська, 25.

Стендапи

Комедійне шоу «Суд над коміком»

Цієї неділі відбудеться «Комедійне шоу «Суд над коміком». Комік приносить крінжову історію з його життя, Двоє коміків представляють сторону обвинувачення, інші двоє – сторону захисту. Кожна зі сторін намагається довести свою правоту глядачам. В кінці шоу глядачі виносять вердикт – правий комік чи ні.

У шоу беруть участь коміки: Фелікс Редька, Марк Свиридюк, Джейхун Сафаров, Повар Данил, Андрій Бережко, Паша Пінчук, Богдан Письменко.

Коли: 31 серпня 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А

«Слава Бу. Рок-н-рол стендап»

Як обіцяють організатори шоу, на глядачів чекає вечір імпровізації, приколів та русофобії. Глядачі братимуть активну участь у створенні комедії.

Слава Бу – комік та патріот. 20% прибутку від концерту організатори обіцяють передати на потреби Сил оборони України.

Коли: 31 серпня 19:00

Місце проведення: Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43.