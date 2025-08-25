Spotify оголошує про підвищення цін: причини

Ціна зросте на ринках Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Європи, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Музичний стримінговий сервіс Spotify підвищить ціни у зв'язку з інвестиціями в нові функції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Підвищення цін супроводжуватиметься запланованими новими послугами та функціями», – зазначив співпрезидент та головний комерційний директор Spotify Алекс Норстром.

Ціна зросте з 10,99 євро до 11,99 євро на ринках Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Європи, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. «Підвищення цін, коригування цін тощо — це частина нашого бізнес-інструментарію, і ми будемо це робити, коли це буде доцільно», – пояснив він.

Підвищення цін у поєднанні з заходами щодо скорочення витрат в останні роки допомогли Spotify досягти свого першого річного прибутку торік. На початку серпня компанія заявила, що з вересня на деяких ринках щомісячна вартість преміум-підписок зросте. Ця новина спричинила зростання вартості акцій компанії майже на 10%.

За словами Норстрома, Spotify буде «продовжувати додавати цінність» для клієнтів паралельно з підвищенням цін. «Трохи більше як 3% населення світу регулярно платить нам... Я думаю, що є ще дуже багато можливостей для збільшення кількості передплатників», – зазначив Норстрем.

Нагадаємо, засновник стримінгового музичного сервісу Spotify та головний виконавчий директор Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія розробляє дрони зі штучним інтелектом та вже постачає їх в Україну.

Інвестиційна компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком та одним із перших інвесторів Spotify Шакілом Ханом, зробила перші значні інвестиції в Helsing у 2021 році. Тепер вона збільшує вкладення у Helsing до 1,37 млрд євро.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення мешканці шести областей України найчастіше подавали скарги на використання російської музики у публічних місцях.