Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Spotify оголошує про підвищення цін: причини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Spotify оголошує про підвищення цін: причини
Українці активно використовують Spotify для прослуховування улюблених пісень
фото з відкритих джерел

Ціна зросте на ринках Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Європи, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону

Музичний стримінговий сервіс Spotify підвищить ціни у зв'язку з інвестиціями в нові функції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Підвищення цін супроводжуватиметься запланованими новими послугами та функціями», – зазначив співпрезидент та головний комерційний директор Spotify Алекс Норстром.

Ціна зросте з 10,99 євро до 11,99 євро на ринках Південної Азії, Близького Сходу, Африки, Європи, Латинської Америки та Азіатсько-Тихоокеанського регіону. «Підвищення цін, коригування цін тощо — це частина нашого бізнес-інструментарію, і ми будемо це робити, коли це буде доцільно», – пояснив він.

Підвищення цін у поєднанні з заходами щодо скорочення витрат в останні роки допомогли Spotify досягти свого першого річного прибутку торік. На початку серпня компанія заявила, що з вересня на деяких ринках щомісячна вартість преміум-підписок зросте. Ця новина спричинила зростання вартості акцій компанії майже на 10%.

За словами Норстрома, Spotify буде «продовжувати додавати цінність» для клієнтів паралельно з підвищенням цін. «Трохи більше як 3% населення світу регулярно платить нам... Я думаю, що є ще дуже багато можливостей для збільшення кількості передплатників», – зазначив Норстрем.

Нагадаємо, засновник стримінгового музичного сервісу Spotify та головний виконавчий директор Даніель Ек вклав 600 млн євро у німецький оборонний стартап Helsing. Компанія розробляє дрони зі штучним інтелектом та вже постачає їх в Україну.

Інвестиційна компанія Prima Materia, заснована Даніелем Еком та одним із перших інвесторів Spotify Шакілом Ханом, зробила перші значні інвестиції в Helsing у 2021 році. Тепер вона збільшує вкладення у Helsing до 1,37 млрд євро.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення мешканці шести областей України найчастіше подавали скарги на використання російської музики у публічних місцях.

Читайте також:

Теги: Spotify послуги музика тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для ветеранів плануються нові функції на платформі «Ветеран PRO»
На платформі «Ветеран PRO» запрацюють нові функції: коли це станеться
22 серпня, 19:50
Деякі категорії громадян можуть скористатись пільгами на комунальні послуги
Знижки на комуналку: уряд пояснив, хто якими видами пільг може скористатись
16 серпня, 12:00
Чоловіка затримано відразу після одержання чергового «траншу» у сумі $7,5 тис.
У Києві чоловік за $15-25 тис. допомагав ухилянтам знятися з військового обліку
11 серпня, 15:24
Там, де Starlink не працює, наші військові використовують TooWay
Українська армія має аналог Starlink. Зв’язківець пояснив, чому технологію не масштабували
10 серпня, 15:11
В Україні дорожчає свинина
В Україні зросли ціни на свинину
6 серпня, 15:01
Триває робота над тим, щоб якнайшвидше відновити повноцінну роботу двох послуг
У застосунку «Дія» не працюють дві важливі послуги для водіїв: причина
4 серпня, 22:21
Відпускні ціни на часник від виробників складають приблизно 60-130 грн за кг
В Україні зросли ціни на часник
30 липня, 07:50
Аналітики зазначають, що тенденція до здешевлення може охопити не лише українські, а й імпортні яблука
Яблука у столичних супермаркетах: скільки коштують та коли подешевшають
29 липня, 20:23
Колишнього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам»
Підозра у розкраданні 75 млн грн. Ексглаву департаменту КМДА взято під варту
25 липня, 14:12

Особисті фінанси

Spotify оголошує про підвищення цін: причини
Spotify оголошує про підвищення цін: причини
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
Де в Україні найдорожча оренда квартир: одне із міст несподівано обігнало Київ та Львів
Суд зобов’язав чоловіка повернути понад 70 тисяч гривень пенсії: у чому причина
Суд зобов’язав чоловіка повернути понад 70 тисяч гривень пенсії: у чому причина
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
Податок на «зайві» метри: скільки мають сплачувати власники квартир і будинків
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець
Як обрати якісне м’ясо птиці? Держспоживслужба нагадала, що має знати покупець

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
68K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
8992
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7225
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
4366
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua