Джанет Джексон получит престижную премию

Певица готовит яркий номер для премии Billboard Music Awards

Джанет Джексон получит престижную награду Icon Award на церемонии вручения премий Billboard Music Awards, которая состоится 20 мая в Лас-Вегасе. 51-летняя певица не только собирается выйти на сцену за статуэткой, но и готовит выступление, которое будет ее первым появлением на телевидении за последние девять лет.

С 1990 по 2001 годы Джексон 18 раз номинировалась на премию Billboard и получила ее в десяти случаях. Ранее звания «Икона» от журнала удостаивались Нил Даймонд, Стиви Уандер, Принс, Дженнифер Лопес, Селин Дион и Шер, получившая статуэтку в прошлом году.

После церемонии Джанет ждет насыщенное лето. Певица, у которой растет годовалый сын Исса, отправится в турне State of the World по Северной Америке, которое она недавно расширила еще на 11 концертов. Турне станет масштабным возвращением на сцену певицы после рождения ребенка. Джанет привела в форму свою фигуру после того, как поправилась более чем на 40 кг, и теперь готова доказать миру, что и ее голос звучит, как и прежде.