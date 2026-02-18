Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Концерт українського співака Melovin не відбувся у Рівному
фото: скриншот з відео

Група людей вигукувала гасла «Не за гей-шлюби», «Воюють герої»

17 лютого в Рівному не відбувся концерт українського співака Melovin, який був запланований у Рівненському міському палаці культури «Текстильник» з нагоди десяти років творчої діяльності артиста. Про це стало відомо з соціальних мереж, передає «Главком».

Повідомляється, що біля входу до закладу зібралася група людей із плакатами та гаслами проти одностатевих стосунків. Серед написів на плакатах були: «Не за гей-шлюби» та «Воюють герої». Згодом відвідувачам повідомили про скасування концерту з технічних причин.

Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному фото 1

Директор палацу культури «Текстильник» Анатолій Чугуєвець для «Суспільного» підтвердив факт протесту. 

«Мав бути концерт. Підписана відповідна угода. Прийшла група людей, вигукували гасла. Охорона організаторів покинула приміщення. Тоді приїхала поліція, аби поспілкуватися з присутніми. Нічого такого гарячого немає».

Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному фото 2

Він також зазначив, що за змістом гасел було зрозуміло, що протестувальники виступали проти одностатевих стосунків. Організатори вирішили не проводити концерт 17 лютого. Остаточне рішення щодо скасування або перенесення заходу ухвалять пізніше.

Речниця Національної поліції в Рівненській області Марія Юстицька повідомила «Суспільному»: «Правоохоронці оперативно відреагували та прибули на місце події. Під час опрацювання повідомлення жодних сутичок чи інших суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було».

Близько 20:30 присутні почали розходитися.

У коментарях під останнім дописом Melovin в Telegram також розгорілась суперечка між шанувальниками та противниками творчості виконавця. Прихильники сподіваються, що наступні концерти в інших містах, які заплановані до кінця лютого, пройдуть без подібних протестів і фанати зможуть потрапити на виступ Melovin.

Зокрема, й сам співак відреагував на інцидент: «Ну от так буває. Коли через трьох тупих, прикро почувають себе інші. Пережити тай і все. Мені теж прикро і образливо через те що відчуваєте ви. Переживемо. А тепер дозвольте видихнути і далі репетувати перед виїздом. Все мине, мине і це».

Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному фото 3

Варто зазначити, що 14 лютого в День Закоханих Melovin повідомив, що розійшовся зі своїм нареченим. Melovin опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід. Співак звернувся до медіа, наголосивши, що для свого спокою та спокою Петра він нічого не коментуватиме. Melovin закликав «утриматись від допитів».

Після цього екснаречений українського співака Костянтина Бочарова (Melovin) парамедик Петро Злотя заявив про погрози від шанувальників колишнього партнера. Парамедик розповів, що почав отримувати погрози від аудиторії співака після новини про припинення стосунків.

До слова, український співак Melovin заявив, що завершить карʼєру у 2027 році.

Читайте також:

Теги: Melovin концерт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka перепросила у глядачів за невиконану пісню
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
Вчора, 14:50
Шанувальники Костянтина Бочарова бажають смерті його колишньому
Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози
16 лютого, 14:08
Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі
Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі
11 лютого, 16:44
Світлана Павелецька заявила, що не шкодує про танці на концерті «Монатіка»
Кохана Кулеби прокоментувала скандальне відео з опери
27 сiчня, 14:15
Іван Марчук не вірить, що за життя держава відкриє музей його імені: «Музей – марево, міраж, фата моргана»
На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші? Культурний фронт
27 сiчня, 10:00
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 24-25 січня
23 сiчня, 14:02

Шоу-біз

Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному
Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному
Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі
Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь
Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь
«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим
«Це психологічна травма». Телеведучий Мірошниченко розповів про дивну зустріч із Кіркоровим

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua