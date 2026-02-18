Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному

Група людей вигукувала гасла «Не за гей-шлюби», «Воюють герої»

17 лютого в Рівному не відбувся концерт українського співака Melovin, який був запланований у Рівненському міському палаці культури «Текстильник» з нагоди десяти років творчої діяльності артиста. Про це стало відомо з соціальних мереж, передає «Главком».

Повідомляється, що біля входу до закладу зібралася група людей із плакатами та гаслами проти одностатевих стосунків. Серед написів на плакатах були: «Не за гей-шлюби» та «Воюють герої». Згодом відвідувачам повідомили про скасування концерту з технічних причин.

Директор палацу культури «Текстильник» Анатолій Чугуєвець для «Суспільного» підтвердив факт протесту.

«Мав бути концерт. Підписана відповідна угода. Прийшла група людей, вигукували гасла. Охорона організаторів покинула приміщення. Тоді приїхала поліція, аби поспілкуватися з присутніми. Нічого такого гарячого немає».

Він також зазначив, що за змістом гасел було зрозуміло, що протестувальники виступали проти одностатевих стосунків. Організатори вирішили не проводити концерт 17 лютого. Остаточне рішення щодо скасування або перенесення заходу ухвалять пізніше.

Речниця Національної поліції в Рівненській області Марія Юстицька повідомила «Суспільному»: «Правоохоронці оперативно відреагували та прибули на місце події. Під час опрацювання повідомлення жодних сутичок чи інших суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було».

Близько 20:30 присутні почали розходитися.

У коментарях під останнім дописом Melovin в Telegram також розгорілась суперечка між шанувальниками та противниками творчості виконавця. Прихильники сподіваються, що наступні концерти в інших містах, які заплановані до кінця лютого, пройдуть без подібних протестів і фанати зможуть потрапити на виступ Melovin.

Зокрема, й сам співак відреагував на інцидент: «Ну от так буває. Коли через трьох тупих, прикро почувають себе інші. Пережити тай і все. Мені теж прикро і образливо через те що відчуваєте ви. Переживемо. А тепер дозвольте видихнути і далі репетувати перед виїздом. Все мине, мине і це».

Варто зазначити, що 14 лютого в День Закоханих Melovin повідомив, що розійшовся зі своїм нареченим. Melovin опублікував фото із каблучкою в руці та подякував екскоханому за досвід. Співак звернувся до медіа, наголосивши, що для свого спокою та спокою Петра він нічого не коментуватиме. Melovin закликав «утриматись від допитів».

Після цього екснаречений українського співака Костянтина Бочарова (Melovin) парамедик Петро Злотя заявив про погрози від шанувальників колишнього партнера. Парамедик розповів, що почав отримувати погрози від аудиторії співака після новини про припинення стосунків.

До слова, український співак Melovin заявив, що завершить карʼєру у 2027 році.